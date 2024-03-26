Kanal D dizisiyle ilgili yeni gelişme: Final iddiaları vardı

Yargı dizisinin final yapacağına dair çıkan iddiaların aksine, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizi, reytinglerde gözle görülür bir yükseliş elde etmiş durumda.

Bu durum, dizinin dördüncü sezonunda da yayın hayatına devam edeceği yönündeki iddiaları güçlendirdi

televizyongazetesi'nin geçtiği habere göre; Yargı dizisi, Kanal D ekranında pazar akşamları yayınlanıyor. Dizinin 88. bölümü de geride kaldı. Üçüncü sezonu devam eden Yargı’nın her bölümü izleyenler açısından sürprizlerle dolu olmaya devam ediyor.

Senarist Sema Ergenekon’un 3. sezonda da hala izleyicileri şaşırtabiliyor olması önemli bir detay olarak gözüküyor. Yargı dizisinin 88. yeni bölümünde yaşananlar milyonlarca izleyiciyi yine ekranlara çekti. Bu durum da dizinin reytinglerde yine birincilikler elde etmesini sağladı.

Yargı’nın yayınlanan yeni bölümü izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Heyecanın ve temponun bir an olsun düşmediği bölüm iki kategoride yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak reytinglerin zirvesine oturdu.

AB ve ABC1 gruplarında dizinin gayet başarılı reyting oranları ile birinci sırada yer aldığını belirtelim. Tüm kişiler kategorisinde ise Yargı dizisi günü ikinci sırada tamamladı.

Çarpıcı diyalogları ve dram sahneleri ile ekrana gelen bölüm reytinglerin yanı sıra; sosyal medyada da TT listelerinde yer aldı.

Sosyal medyada Yargı dizisine ve başroller Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz ikilisine yoğun ilginin devam ettiğini de belirtelim.



TÜRKİYE’NİN EMMY ÖDÜLLÜ DİZİSİ

2023 yılında Uluslararası Emmy Ödülleri’nde en iyi “Telenovela” ödülünü alan, Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

” Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır.”‘Yargı’ heyecan dolu yeni bölümleri ile pazar akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.