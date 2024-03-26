Camdaki Kız'ın başrolü geri dönüyor; Yeni dizisi duyuruldu

GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi "Dengeler: Biri Olmak"tan ilk tanıtım paylaşıldı. Dizinin başrolünde, Kanal D ekranlarında büyük beğeni toplayan "Camdaki Kız" dizisinin başrol oyuncusu Cihan Ceyhan yer alıyor.

"Camdaki Kız" dizisinin final yapmasının ardından izleyiciler tarafından merakla beklenen Cihan Ceyhan, "Dengeler: Biri Olmak" dizisiyle tekrar ekranlara dönüyor. Oyuncunun performansı ve diziye kattığı enerjiyle izleyicilerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Başrolünde Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı 'Dengeler: Biri Olmak' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Ceyhan, dizide yaşadıkları sonucunda gayrimeşru dünyaya çekilen Ferit Kamacı’ya hayat veriyor.

Inter Yapım imzalı dizide Cihangir Ceyhan’ın yanı sıra Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Savaş Satış, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu, Gurur Çiçekoğlu, Zamire Zeynep Özdemir, Mücahit Koçak, Canan Ürekil ve Ersin Olgaç gibi oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir’in oturduğu dizinin senaryosunda ise Sarp Kalfaoğlu imzası bulunuyor.

'Dengeler: Biri Olmak' dizisinin konusu nedir?

Çocukluğundan beri bambaşka bir hayatın hayaliyle yaşan Ferit, kendisini adım adım suç, şiddet, hırs ve intikam dolu bir dünyanın içinde bulur. Gerçekleşmemiş ihtimallerle birlikte çocuk ruhunu ve naifliğini de arkasında bırakmak zorunda kalan Ferit, “biri olma” yolunda çok şey feda eder.