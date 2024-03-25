Bahar dizisinde Kadro yeniden şekillendi; Başrol kadrosuna yeni isim

Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisine, sevilen bir oyuncu daha dahil oldu.

Bahar dizisi, dramatik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, yeni başrol oyuncusunun dizinin hikayesine nasıl bir katkı sağlayacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisi salı akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. İlk bölümünden itibaren çok sevilen diziyi Ayça Üzüm yazıyor, Neslihan Yeşilyurt yönetiyor. Her bölümü merakla beklenen dizinin kadrosuna yeni bir karakter geliyor. Diziye Rüzgâr karakteri geliyor. Umay (Alisa Sezen Sever) ve Parla (Sena Kalıp), Rüzgar’la tanışır, ikisi için de yeni bir macera başlayacaktır. “Rüzgâr” rolüne yetenekli genç yıldız Deniz Sarıkaş hayat verecek.

Dizide Demet Evgar (Bahar Yavuzoğlu), Buğra Gülsoy (Evren Yalkın), Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu), Ecem Özkaya (Rengin Çevik), Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu), Füsun Demirel (Gülçiçek Doğan), Demirhan Demircioğlu (Ali Uras Yavuzoğlu), Nilsude Albayrak (Seren Tekin), Elit Andaç Çam (Çağla Sert), Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu) birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

BAHAR DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Bahar dizisi, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı bir Türk televizyon dizisidir.

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER BULUNUYOR?

Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Esra Ronabar, Oktay Çubuk, Serkan Altunorak, Hakan Kurtaş, Defne Kayalar, Ayça Ayşin Turan gibi isimler yer almaktadır.