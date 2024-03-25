Gaddar dizisine beklenmedik transfer! Dizilerin aranan ismi geldi

NOW TV ekranlarında yayımlanan Gaddar dizisine dizilerin aranan ismi olan oyuncu dahil oldu

Gaddar dizisine beklenmedik transfer! Dizilerin aranan ismi geldi

Ay Yapım’ın cuma akşamları seyirciyle buluşan dizisi “Gaddar” dizisine İbrahim Çelikkol’un ardından bir flaş isim daha katıldı. NOW TV ekranlarında yayımlanan “Gaddar” dizisine İbrahim Çelikkol’ konuk oyuncu olarak katılmıştı.

İDDİALI DİZİYE FLAŞ TRANSFER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Her cuma seyirciyi ekran başına toplayan “Gaddar” dizisi güçlü hikâyesi ve oyunculuklarıyla kahramanlık öyküsü yazmaya devam ediyor. Sinan Öztürk’ün yönettiği, Hürer Ebeoğlu’nun ise yazdığı NOW’un Ay Yapım imzalı dizisine “Zakkum” ailesi damga vuracak. Dizide Korkut Zakkum’u İbrahim Çelikkol’un oynayacağı ortaya çıkmıştı. Korkut’un kardeşi Kalender’i de flaş bir isim canlandıracak.

Gaddar’ın Kalender’ini başarılı oyuncu Anıl İlter oynayacak. Zakkum ailesinin en büyük travması babalarının annelerini gözlerinin önünde öldürmesi… Ailenin lideri Korkut ama ailenin zeka küpü ve entelektüel ismi ise Kalender’dir.

Gaddar dizisine beklenmedik transfer! Dizilerin aranan ismi geldi - Resim : 1

Anıl İlter son olarak FOX TV ekranlarında yayımlanan Mahkum dizisinde savcıyı canlandırmıştı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Anıl İlter çok sayıda dizide yer almıştı.

Gaddar'a flaş isimler katılacak

Gercekgundem.com'un NOW TV kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Yeni sezon öncesinde Gaddar dizisine sürpriz isimler katılacak. Birçok oyuncuyla bu kapsamda görüşmelerin devam ettiği de öğrenildi.

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Gaddar dizisine beklenmedik transfer! Dizilerin aranan ismi geldi Gaddar dizisine beklenmedik transfer! Dizilerin aranan ismi geldi
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