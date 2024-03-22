Orkide daha hızlı nasıl açar? Orkide bakımında işe yarar 5 bilgi

Orkidenin hızlıca açması ve solmaması için dikkat edilmesi gereken püf noktaları bilmek, çiçek bakımı konusunda oldukça önemlidir. Orkide bakımı, özen gerektiren bir süreçtir ve doğru adımlar atılmadığı takdirde çiçeğin sağlığı olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle orkide bakımı konusunda bilinmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır

İşte Orkide Bakımında Bilmeniz Gereken Her Şey!



Solan Orkide Nasıl Canlanır?



Orkideniz çabucak soluyor, yaprakları mantarlanıyor veya bir türlü çiçek açmıyorsa, aşağıdaki tarifi kullanabilirsiniz. Malzemeler tek bir orkide için ayarlanmıştır. Dilerseniz, miktarı aynı oranda artırabilirsiniz. İşte, orkide canlandıran karışım:

1 adet aspirin

1 tatlı kaşığı tarçın

1 bardak su

1 sprey şişesi



Hazırlanışı: Sprey şişesine bir bardak suyu aktarın. Üzerine 1 tatlı kaşığı tarçını ekleyin. Aspirini ezerek toz haline getirin ve karışıma ilave edin. Şişenin ağzını kapatıp çalkalayın. Malzemeler karıştıktan sonra 10-12 saat bekletin.

Uygulama:

Sprey şişesindeki karışımı kullanmadan önce çalkalayın. Orkidenin yapraklarını temiz bir bezle güzelce silin. Ardından orkidenin yaprak ve köklerine bu karışımdan püskürtün. Karışımın her yere değmesine ancak bitkinin çok ıslak bir hale gelmemesine dikkat edin. Bu uygulamayı 2 günde bir olacak şekilde tekrarlayın. Ortalama 1 hafta sonra bitkideki iyileşmeleri görebilirsiniz.

Kökleri Çürüyen Orkide Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Orkide bakımında yukarıdaki karışım tek başına yeterli olmayacaktır.

Orkide bakımında yaprakların mantarlanması ve köklerin çürümesi en çok görülen sorunlardan biridir. Bu durum oluşmadan önce çeşitli önlemler alabilirsiniz.

Orkide bakımında çiçeğin boyutuna uygun bir saksı seçmeye özen gösterin. Orkide, küçük saksıları sevdiği için onu geniş saksılara taşımayın. Mümkünse cam ve şeffaf saksılar seçin.

Sulama yaparken aşırıya kaçmayın. Bu durum köklerin çürümesine neden olabilir. Bu yüzden haftada bir kez sulamak yeterli olacaktır. Ancak hava şartlarına göre sulama sıklığını ayarlayabilirsiniz.

Çiçeği günün aynı saatlerinde sulayın. Özellikle sabah saatlerinde sulamak, daha etkili olabilir.

Yaprakların hastalıklara yakalanmasını önlemek için, haftada en az 1 kez nemli bezle yapraklarını temizleyin.

Mantar oluşumu başladıysa, yaprakların üzerine bir kez tarçın serpiştirip bekletin.

İşte orkide bakımında işe yarar 5 bilgi:

1. Işık: Orkideler, doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Ancak yeterli miktarda ışık alabilmeleri için aydınlık bir ortamda bulundurulmalıdır.

2. Sulama: Orkidelerin sulama ihtiyacı oldukça azdır. Köklerinin çürümemesi için düzenli aralıklarla ve az miktarda sulama yapılmalıdır.

3. Saksı Değişimi: Orkideler, köklerine zarar vermemek için saksı değişimleri dikkatlice yapılmalıdır. Genellikle her 2-3 yılda bir saksı değişimi yeterli olacaktır.

4. Nem: Orkideler, yüksek nem oranına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, bitkinin bulunduğu ortamın nem oranı düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde nemlendirici kullanılmalıdır.

5. Gübreleme: Orkideler, özel orkide gübreleri ile beslenmelidir. Ancak bu gübrelerin düzenli ve dengeli bir şekilde kullanılması önemlidir.

Kaynak: Lezzet.com.tr, gercekgundem.com