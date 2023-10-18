Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak

Orkide çok nazlı bir çiçektir ve kolay kolay çiçek açmaz. 1 yıldır çiçek açmamış orkideyi çiçek açtıran bir yöntem var. Sizler için derlediğimiz bu içerik sayesinde açmayan orkide kalmayacak.

Orkide, özel günlerin vazgeçilmez çiçeği olarak bilinir ve herkesi mutlu eder. Güzel kokusu ve hoş görüntüsüyle evlerimizi süsler. Ancak bazen bu güzel çiçek tomurcuk vermez ve açmaz hale gelir. Bu durumda ne yapacağımızı bilemeyiz ve eski haline döndüremeyiz. Ancak artık endişelenmenize gerek yok. Basit yöntemlerle orkideniz hemen çiçek verecek ve adeta coşkuyla dans edecek. Bu yöntemleri uygulayarak orkidenizin tekrar eski güzelliğine kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

GÜBRE

Orkidenizi iyi bir şekilde sulamalısınız. Çiçeğiniz bol ışık alan yerde bulunmalı.

Kısa zamanda orkidenizin tomurcuk oluşmasını istiyorsanız orkidenizin saksısını değiştirin. Bu esnada normal sulama rutininizi sürdürün.

Orkidenizin büyümesini gördüğünüz zaman gübreleyin.

Orkideniz kısa sürede canlanacak ve birkaç ay geçtikten sonra çiçek tomurcukları oluştuğunu göreceksiniz.

SICAKLIK

Orkidenizin bulunduğu yer gece, gündüze göre en az 10 derece daha düşük sıcaklıkta olmalıdır.

Gece ve gündüzü arasında sıcaklık farklı olan bir yerde yetiştirmelisiniz.

Eğer orkideniz gece serinlemezse yeni tomurcuklar oluşturamaz ve çiçek açamaz.

Bu sebeple orkidenin bulunduğu yerin sıcaklığını gece düşürmeniz gerekir.

Bu aşamadan sonra orkidelerinizi yaz mevsiminin sonundan sonbahar mevsiminin başına kadar dışarıda yetiştirin 6 haftanın sonunda tomurcuklarının geliştiğini ardından çiçek açtığını göreceksiniz.

YER DEĞİŞİKLİĞİ

Orkidelerinizin yapraklarının renginin koyu yeşil olması, daha fazla güneş ışıklarına ihtiyaçları olduğunu işaret etmektedir.

Bu sebeple orkidenizi ışık gören bir yerde yetiştirmiyorsanız yer değişikliği yapın ve ışık gören bir yere yetiştirin.

Yeteri kadar ışık aldığı zaman orkideniz tomurcuklanmaya başlayacaktır.

NASIL ORKİDE BAKIMI YAPILIR?

Orkidenin sulanması, iklime ve bitkinin ihtiyacına göre değişiklik gösterir.

Orkidenizi haftada bir veya iki defa sulamanız önerilir. Ancak iki kez sulayacaksanız tek seferde kullanacağınız suyu ikiye bölerek kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede orkidenize fazla su vermenin de önüne geçebilirsiniz. Orkidelerin toprağının arada bir kuruması ve sürekli ıslak olmaması daha sağlıklı büyümelerine olanak tanır.

Aynı zamanda orkideleri suladığınız su da önemlidir. Suyun çok sıcak veya soğuk olmaması gerekir. En ideali oda sıcaklığında bir su kullanmaktır.

Genellikle orkidenizi 4 ila 7 günde bir sulamalısınız ancak bu sıklık orkidenin saksısına ve havanın ısısına göre de değişkenlik gösterebilir.

Eğer orkidenin köklerinin fazla geliştiğini ve toprağının bozulduğunu düşünüyorsanız orkidenin toprağını değiştirmek de sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır.

EK BİLGİ: ORKİDE NELERİ SEVER?

Orkide bitkisi, genellikle nemli ve güneş ışığı alan ortamları sever. Toprakta yetişen orkideler, hafif nemli ve iyi drene edilmiş bir toprakta büyürler. Saksıda yetişen orkideler ise, özel orkide toprağı ve nemli bir ortamda tutulmalıdır. Orkide bitkisi, düzenli olarak sulanmalı ancak aşırı sulama da yapmamak gereklidir. Ayrıca, orkidelerin çiçeklenme döneminde özel gübreler kullanılması da faydalı olacaktır.

ORKİDE İÇİN EN İYİ BAKIM TÜYOLARI

Orkide yetiştiriciliği konusunda en iyi bakım tüyoları, bitkinin sağlıklı gelişimini sağlamak için oldukça önemlidir. Orkide bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar arasında, doğru sulama, uygun saksı ve toprak seçimi, gübreleme ve ışıklandırma yer almaktadır. Orkide yetiştiriciliği hakkında daha detaylı bilgi almak ve bitkinizin sağlıklı gelişimini sağlamak için uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Kaynak: Sabah.com.tr - Fotoğraflar: Youtube.com - Uskuphaber.com