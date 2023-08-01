Orkide toprağını coşturuyor. Dibine ekleyince orkide aylarca yaz kış canlı kalıyor

Orkide bitkisi son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Hem ev dekorasyonlarında hem de ofislerde sıklıkla tercih edilen orkideler, gösterişli çiçekleriyle dikkat çekiyor. Peki, orkide nedir ve nasıl bakılır? İşte detaylı bir rehber:

Orkide Nedir?

Orkide, dünya genelinde yaklaşık 30.000 farklı türü bulunan bir bitki ailesidir. Genellikle tropikal bölgelerde yetişen orkideler, epifit olarak da bilinen ağaçlara tutunarak yaşarlar. Orkidelerin en belirgin özellikleri arasında gösterişli çiçekleri ve farklı renkleri bulunur.

Orkide Nasıl Bakılır?

Orkide bakımı oldukça özen gerektiren bir süreçtir. Ancak doğru bakım ile orkidelerinizi sağlıklı ve uzun ömürlü bir şekilde yetiştirebilirsiniz. İşte orkide bakımı için bazı ipuçları:

1. Işık: Orkideler, doğrudan güneş ışığından hoşlanmazlar. Ancak yeterli miktarda ışığa ihtiyaçları vardır. Orkidelerinizi, güneşli bir pencere önünde ancak direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde konumlandırabilirsiniz.

2. Sulama: Orkidelerin sulama ihtiyaçları, türlerine ve yetiştirme koşullarına göre değişebilir. Genellikle orkidelerinizi haftada bir kez sulamanız yeterli olacaktır. Ancak toprağın nem oranına dikkat etmeniz gerekmektedir. Toprak tamamen kuruduktan sonra sulama yapmanız önerilir.

3. Sıcaklık: Orkideler, ılıman sıcaklıkları tercih ederler. Ortalama 20-25 derece aralığında bir sıcaklık, orkidelerinizin sağlığı için uygun olacaktır.

4. Toprak: Orkideler, özel bir toprak karışımına ihtiyaç duyarlar. Orkide toprağı, orkidelerin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar ve hava sirkülasyonunu kolaylaştırır.

5. Gübreleme: Orkidelerinizi düzenli olarak gübrelemeniz, sağlıklı büyümeleri için önemlidir. Ancak gübre miktarını aşmamaya dikkat etmelisiniz.

ORKİDEYİ COŞTURAN ÖNERİ

Sabah.com.tr'deki haberde orkideleri coşturan mucize paylaşıldı. İşte bilmeniz gerekenler

Orkideniz tüm bu noktalara dikkat ettiğiniz halde hala çiçek açmıyorsa tam size göre bir çözümümüz var. Mümkün olduğunca hassas davranarak hem orkidenizin yapraklarına hem de gövdesine vazelin sürmek kısa sürede kendisine gelmesine ve çiçek açmasına yardımcı olur. İnce bir tabaka halinde sürmek büyük önem taşıyor. Bu şekilde kısa sürede açan çiçekleri göreceksiniz.