Hafızayı koruyan ve güçlendiren süper besin! Üç beş adet yemek yetiyor

Unutkanlık, insanların hayatlarında sıklıkla karşılaştığı bir sorundur. Bu sorun, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve hatta işlevsizliğe neden olabilir. Peki unutkanlık neden olur?

Unutkanlık, birçok faktörden kaynaklanabilir. Yaşlılık, stres, uyku eksikliği, depresyon, yetersiz beslenme gibi faktörler unutkanlığa sebep olabilir. Bunların yanı sıra, beyin hasarı veya hastalıkları da unutkanlığa neden olabilir.

Beyin hasarı veya hastalıkları, unutkanlığın en ciddi nedenlerinden biridir. Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, multipl skleroz gibi hastalıklar, beyindeki hasar nedeniyle unutkanlığa yol açabilir. Bu hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi önemlidir.

Stres ve uyku eksikliği de unutkanlığa neden olabilir. Stresli bir yaşam tarzı, beyindeki kortizol hormonunun artmasına neden olur. Bu hormon, hafıza fonksiyonlarını etkileyebilir ve unutkanlık riskini artırabilir. Uyku eksikliği de benzer şekilde hafıza fonksiyonlarını etkileyebilir.

Yetersiz beslenme de unutkanlık nedenleri arasındadır. Omega-3 yağ asitleri, B12 vitamini ve folik asit gibi besin maddelerinin eksikliği, hafıza fonksiyonlarını etkileyebilir ve unutkanlığa sebep olabilir.

UNUTKANLIK KARŞITI MEYVE

Yapılan bir araştırmada yaban mersini meyvesinin unutkanlık karşıtı olduğuna dikkat çekildi. İşte o meyveyle ilgili bilgiler

takvim.com.tr sitesindeki haberde; Unutkanlığı yok eden meyveler listesine yer verildi.

YABANMERSİNİ: Yapılan araştırmalar bu meyvenin beyni 'oksidatif stres'e karşı koruyarak yaşa bağlı unutkanlığı geciktirdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca düzenli olarak yaban mersini tüketmek, öğrenme kapasitesini artırır ve becerileri geliştirir. Yaşlanmanın beyin üzerindeki olumsuz etkilerini de yavaşlatır.

KEPEKLİ TAHILLAR: Yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmekler ve kahverengi pirinç gibi kepekli tahıllar kötü kolesterolü düşürerek kan akışını olumsuz yönde etkileyen damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar. Bu özelliği sayesinde beyni korur.

NAR SUYU: Antioksidan bakımından zengin olan nar suyu, vücutta bulunan ve hücre yapısını bozan serbest radikallere karşı etkin koruma sağlar. Portakal, çilek, greyfurt gibi meyveler de unutkanlığa iyi gelir ve beyin hücrelerini korur.

KOYU ÇİKOLATA: Antioksidan etkisi bulunan siyah çikolata hafızayı korur. Ancak 50 ila yüzde 70 arasında kakao içeren bitter çikolatalar yenilmeli.

ISPANAK: Folik asit ve mineraller bakımından zengin olan ıspanak hafızayı geliştirir ve unutkanlığı tersine çevirebilir. Folik asit, Alzheimer hastalığından korunmak ve yaşa bağlı unutkanlığın tedavisi için önerilen vitaminler arasında ilk sıralardadır.

ELMA: Bir antioksidan çeşidi olan "Quercetin" bakımından zengin elma, kırmızı soğan ve brokoli gibi hafızayı geliştirir.

DOMATES: Likopen, domateste bulunan güçlü bir antioksidandır. Demans gelişimine katkıda bulunan serbest radikallerin hücre tahribatına karşı koruma