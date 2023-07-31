STAR TV'de yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde oynuyordu. O ülkeye gitti, herkes şaşırdı

Star TV ekranlarındaki Yalı Çapkını dizisi sezon finali yaparken dizinin oyuncuları ise tatile çıktı. Televizyongazetesi.com'daki habere göre; Yalı Çapkını isimli Star TV dizisi geçen sezona damga vuran yapımların başında geliyor. Çift haneli reytingler elde eden ve uzun süre birincilikleri kimseye bırakmayan dizinin başarısında önemli pay sahiplerinden birisi de Gülçin Satırcıoğlu oldu.

Usta oyuncu, hikayede İfakat isimli karakter ile öne çıktı ve yine başarılı performansı ile sezon boyunca adından söz ettirdi. Dizinin yaz başında sezon finali yapmasının ardından da tüm ekip tatile çıktı.

Gülçin Santırcıoğlu da tatili iyi değerlendiren hem dinlenen hem de eğlenen isimlerden birisi oldu. Avrupa’yı tercih eden oyuncu, sezonun yorgunluğunu Amsterdam’da atıyor. Hollanda’da bir süredir dinlenmekte olan oyuncu, Amstel Nehri’nde motoryat kullanarak arkadaşlarını gezdirdi.



İfakat rolüyle milyonların beğenisini kazanan Santırcıoğlu Avrupa tatili sırasında hayranlarının da ilgisiyle karşılaştı.

OYNADIĞI KARAKTER ÇOK DİKKAT ÇEKİYOR

Gülçin Satırcıoğlu'nun canlandırdığı İfakat karakteri seyircilerin büyük ilgisini çekiyor. En çok izlenen dizilerden biri olan Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamları ekrana geliyordu.

YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Gelen bilgilere göre Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle Eylül ayında ekranda olacak.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı dizide Gülçin Satırcıoğlu'nun yanı sıra Emre Altuğ ile Çetin Tekindor'da yer alıyor.