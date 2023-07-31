"Vücuttaki tüm tüylerin kökünü kazıyor, tek damla bile yeterli! En kolay tüy alma yöntemi."

Vücuttaki tüyler, genetik, hormonal ve çevresel faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı insanlar daha az, bazıları ise daha fazla tüylü olabilir. Ancak bazen vücuttaki tüyler normalden fazla olabilir. Bu durumun nedenleri nelerdir?

Vücuttaki tüylerin fazlalaşmasının en yaygın nedeni hormonlardır. Özellikle androjen adı verilen erkeklik hormonu, vücuttaki tüylerin kalınlaşmasına ve artmasına neden olur. Androjen seviyesi kadınlarda da bulunur, ancak normalden fazla olması durumunda hirsutizm adı verilen bir durum ortaya çıkar. Hirsutizm, kadınlarda yüz, göğüs, karın ve sırt gibi bölgelerde erkek tipi tüylenme görülmesidir.

Hirsutizmin nedenleri arasında polikistik over sendromu (PCOS), adrenal bezlerin aşırı çalışması, cushing sendromu, tümörler, ilaçlar ve genetik bozukluklar sayılabilir. Bu durumlar androjen seviyesini artırarak vücuttaki tüylerin fazlalaşmasına yol açar.

Vücuttaki tüylerin fazlalaşmasının bir diğer nedeni de yaşlanmadır. Yaş ilerledikçe vücuttaki hormon dengesi değişir ve bazı bölgelerde tüyler azalırken, bazı bölgelerde artabilir. Örneğin erkeklerde saç dökülmesi görülürken, kulak ve burun içinde tüyler çoğalabilir. Kadınlarda ise menopoz sonrası östrojen seviyesinin azalmasıyla yüzde tüylenme artabilir.

Vücuttaki tüylerin fazlalaşmasının bir başka nedeni de etnik kökendir. Bazı ırklar veya coğrafyalara özgü insanlar daha fazla tüylü olabilir. Bu durum genetik olarak belirlenmiştir ve normaldir.

Vücuttaki tüylerin fazlalaşması estetik veya sağlık açısından rahatsızlık verici olabilir. Bu durumda işinize yarayacak bir mucize var.

OSMANLI KADINLARININ KULLANDIĞI MUCİZE: HAMAM OTU YAĞI İLE İSTENMEYEN TÜYLERİNİZE SON VERİN

Hurriyet.com.tr sitesinde istenmeyen tüylerden kurtaran hamam otu yağının kullanım şekline yer verildi.

Hamam otu yağı, vücutta istenmeyen tüylerden kurtulmak için kullanılır. Hamam otu toz veya yağ şeklinde cilde uygulanabilir. Ancak çoğu zaman hamam otu tozu ve yağını bir arada kullanmak daha hızlı ve kalıcı sonuç elde etmek isteyenler tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Hamam otu tozunun krem haline getirilerek istenilen bölgeye sürülmesi bölgedeki tüylerin dökülmesini sağlarken, hamam otu yağı yapılan işlem sonrası hem bölgeyi tedavi etmek hem de bölgedeki tüy çıkışını azaltmak ve cildi yenilemek için kullanılır.

Derleme: gercekgundem.com