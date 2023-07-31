Pilav yaparken bilmeniz gereken teknik. Lapa olmamasını sağlayan tüyo...

Pilav yapmak, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, doğru teknikler kullanılmadığında pilav yapmak oldukça zorlu bir süreç haline gelebilir. Bu nedenle, bugün sizlere pilav yaparken bilmeniz gereken teknikleri anlatacağız.

İlk olarak, doğru pirinci seçmek oldukça önemlidir. Pilav yaparken kullanacağınız pirincin taneleri uzun ve kalın olmalıdır. Ayrıca, pirincin yapısındaki nişasta oranı da oldukça önemlidir. Nişasta oranı yüksek olan pirinçler, pişirildiğinde daha lapa olurken, nişasta oranı düşük olan pirinçler daha gevrek bir kıvama sahip olacaktır.

İkinci olarak, pirinci doğru şekilde yıkamak oldukça önemlidir. Pirinci yıkarken suyunu fazla sürdürmemeye özen göstermelisiniz. Ayrıca, pirinci yıkadıktan sonra 15-20 dakika kadar bekletmeniz de pilavınızın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Üçüncü olarak, pilav yaparken kullanacağınız suyun miktarı da oldukça önemlidir. Genel olarak, bir su bardağı pirinç için iki su bardağı su kullanılması önerilir. Ancak, pirincin nişasta oranına göre su miktarını ayarlamak da gerekebilir.

Son olarak, pilavınızın lapa olmasını istiyorsanız, pilavın pişme süresine dikkat etmelisiniz. Pilavın pişme süresi tamamlandıktan sonra ocağın altını kapatmadan önce, pilavın üzerine bir kağıt havlu veya temiz bir bez örtmeniz, pilavın daha lezzetli ve lapa olmasını sağlayacaktır.

LEZZETLİ PİLAV TARİFİ

Tavuklu pilav nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

2 adet kemikli tavuk göğsü

2 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı baldo pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı karabiber

1 adet kesme şeker

Tavuklu pilav tarifi Nasıl yapılır?



Kemikli tavuk göğsünü, derin bir tencereye yerleştirin.

1 çay kaşığı tuzu ve defne yapraklarını ekleyip üzerine bolca su ekleyin.

Tavuğu yumuşayana kadar orta ateşte haşlayın.

Tavuklar kemiklerden ayrılır hale geldiğinde tavuğu tencereden alıp etlerini ince ince didikleyin.

Tavuk suyunu kaynatmaya devam edin.

Pirinçleri yarım saat kadar suda beklettikten sonra bol suyla yıkayıp nişastasını temizleyin.

Pilav için yağları tencereye alıp kızdırın.

Pirinçleri yağda ortaları şeffaflaşana kadar kavurun.

Tavuk parçalarını, haşlanmış nohutu ve 3 su bardağı tavuk suyunu tencereye ekleyin.

Kaynayana kadar orta ateşte pişirdikten sonra altını kısıp göz göz olana kadar pişirin.

Pişen pilavı kapağı kapalı halde üzerinde kağıt peçeteyle demlendirin.

Pilavı tabaklara bölüştürüp üzerine karabiber serpin. Ketçap, acı biber turşusu ve ayranla servis edin. Afiyet olsun…

Kaynak: hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: youtube.com