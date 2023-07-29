Çiftçilerin emekleri boşa gitti: 13 TL birden düştü! Toplamayı bırakıp, çürümelerini izliyorlar..

. Ekonomik kriz ve artan maliyetler, üreticileri olumsuz etkiliyor. Bursa'da bu sene ürünlerini toplayamayan çiftçiler, mahsullerinin tarlada kaldığını söylüyor. Özellikle maliyeti artan ürünlerin toplanmaması, çiftçilerin emeklerinin boşa gitmesine neden oluyor. Geçen sene 5 lira olan bir ürünün fiyatı bu sene 18 liraya yükseldi ve bu da çiftçilerin zararına oldu. Üreticiler, artan maliyetler nedeniyle devam edemeyeceklerini belirtiyor ve tarlalarında ürünlerinin çürümesini izlemek zorunda kalıyorlar.

İHA'daki habere göre; Ekonomik koşullar nedeniyle bu yıl Bursa'daki üreticilerin emekleri resmen boşa gitti. Artan maliyetlerden etkilenen üretici ektiği ürünleri toplayamadı.

Geçtiğimiz yıl tarladan kilogramı 18 liradan tarladan alınan çilek bu yıl 5 lirayı geçmedi. Üretim maliyetlerinin karşılanmaması sonucu Bursa’da çiftçiler ürünlerini toplayamadı. Tarlada kalan çileklerin çürümesini izleyen çiftçiler, bazılarını kendileri tüketmek için topladı. Bir sezonluk emeklerinin boşa gittiğini söyleyen üreticiler kendilerine ve misafirlerine ikram etmek için birazını topladıklarını söyledi.

Üretim maliyetlerinin karşılanmaması sonucu Bursa’da çiftçiler ürünlerini toplayamadı. Tarlada kalan çileklerin çürümesini izleyen çiftçiler, bazılarını kendileri tüketmek için topladı.

Bir sezonluk emeklerinin boşa gittiğini söyleyen üreticiler kendilerine ve misafirlerine ikram etmek için birazını topladıklarını söyledi.

TARLADA KALDI ÜRÜNLER



Ellerindeki çileklerin üretim maliyetlerini çıkarmadığı için tarlada kaldıklarını söyleyen Hatice Sakarya, “Geçen sene 18 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl 5 liradan başladı." dedi ve şöyle devam etti:

'EMEĞİMİZE YAZIK'



"Biz misafirimiz geldiği için tarlada bulunması için üretiyoruz. Eş dosta yolluyoruz. Akşama kadar ekmek parası çıkarsa çıkar. Bizlerden geçti, daha devam edemem. Toplama maliyetlerini karşılamıyor. Bu tarla bir yevmiyeyi bile çıkarmaz. Emeğimize yazık, çapası zor.

Gücümüz yok poşet çileği de yapamıyoruz. Ben yazın geliyorum kışın Bursa’dayım. Tarlamızın meyvesine kıyamıyoruz. Bıraksak orman oluyor. Bu nedenle kendi yiyeceğimizi çıkarıyoruz."

Kayank: İhlas Haber Ajansı