MEHMET AKİF ERSOY NEDEN UÇAĞA ALINMADI? Mehmet Akif Ersoy'a ne oldu? Check-in nedir?

Mehmet Akif Ersoy uçağa alınmadı. Peki ama Mehmet Akif Ersoy'un uçağa alınmama nedeni neydi? THY bir açıklama yapacak mı? Mehmet Akif Ersoy'un yapmadığı Check'in işlemi nedir?

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Türk Hava Yolları'ndan bilet alarak uçuşuna hazırlanan Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy'un, fazla bilet satışı (overbook) nedeniyle uçağa binememesi ve ekstra ücret ödemek zorunda kalması, havacılık sektöründe sıkça karşılaşılan bir durum olarak dikkat çekiyor.

Mehmet Akif Ersoy'un uçağa alınmaması büyük tartışma ve araştırma konusu oldu.

t24.com.tr'de aktarılanlara göre; THY'nin uçak kapasitesinin yüzde 10 fazlasına bilet satışı yapması uygulamasından dolayı uçağa binemeyen gazeteci Ersoy, uçuş saatinden 45 dakika erken gelmesine rağmen check-in yapamadığını ve uçağa binemediğini söyledi.

MEHMET AKİF ERSOY'DAN THY'YE SERT TEPKİ

Mehmet Akif Ersoy açıklamasında şunları söyledi;

"THY bu aralar sürekli fazla bilet satışı yapıyor. Tamam, gayet tabii bir durum. Ben havaalanına mesela 45 dakika kala geldim. Check in yapmama hiçbir şekilde izin verilmedi sistem üzerinden, kontrole geldiğimde de uçak dolu olduğu için beni almadılar.

Almadıkları gibi ‘Çözüm ne’ diye sorduğumda da ‘Check in yapmadığınız için (uçağa alamıyoruz)’ dediler. Bana ‘Bir sonraki uçağa tekrar bilet almanız gerekiyor’ dediler.

Yani ben bilet satın alıp zamanında gelmeme rağmen uçağa binemiyorum. ‘Bir sonraki uçağa binebilir miyim’ diye sorduğumda da ‘Hayır, sizi bir sonraki uçağa da alamıyoruz; tekrar bilet almanız gerekiyor’ dediler. İnanılmaz bir sorumsuzluk bu arada."

Ersoy, devamında da THY’yi Twitter’dan etiketleyerek, “İstanbul’a dönmek durumunda olduğum için, ‘Fazla bilet sattıkları uçağa binemediğimden’ bir sonraki uçuşa fark ödeyerek yeniden bilet aldım. Türk Hava Yolları uygulamanız artık bu şekildeyse bilmek isteriz. Değilse, yaşadığımız durum nedir?” dedi.

Check-in nedir? Neden yapılmalıdır?

Uçuş öncesi check-in işlemi, havayolu şirketleri tarafından uygulanan bir prosedürdür ve yolcuların uçuşlarından önce havalimanında zaman kaybetmeden işlemlerini tamamlamalarını sağlar. Bu işlem sayesinde yolcular, uçuşlarına daha rahat ve hızlı bir şekilde hazırlanabilirler. Ayrıca check-in işlemi sırasında bagaj teslimi ve koltuk seçimi gibi önemli detaylar da düzenlenir. Bu nedenle, uçuş öncesi check-in işlemi yapmak, yolcuların uçuşlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar.

kaynak: t24.com.tr - derleme: gercekgundem.com