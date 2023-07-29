Faydası saymakla bitmiyor, gizemli aromaya sahip içecek. Reyhan şerbetinin yapılışında 24 saatlik serüven!

Gaziantep'te reyhan şerbeti, özellikle yaz aylarında çok popülerdir. Şehrin birçok yerinde reyhan şerbeti satan kafe ve restoranlar bulunur. Reyhan şerbeti, turistler tarafından da çok sevilen bir içecektir.

Reyhan şerbeti, reyhan otunun yapraklarının su, şeker ve limon ile kaynatılmasıyla elde edilir. Daha sonra soğutulan şerbet, buz ile servis edilir.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Reyhan şerbeti, hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecek olarak bilinir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, göz sağlığını korur ve sindirimi rahatlatır.

REYHAN OTU

Reyhan otu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Küçük, yuvarlak yaprakları ve hoş bir kokusu vardır. Reyhan otu, hem lezzetli hem de sağlıklı bir bitkidir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, göz sağlığını korur ve sindirimi rahatlatır.

REYHAN ŞERBETİNİN TARİFİ

Reyhan şerbeti yapmanın birçok farklı yolu vardır. En yaygın yol, reyhan otunun yapraklarını su, şeker ve limon ile kaynatmaktır. Daha sonra şerbet, soğutularak buz ile servis edilir. Reyhan şerbeti, bazen nane, limon ve portakal suyu gibi diğer malzemelerle de yapılabilir.

İşte reyhan şerbeti yapmanın bir tarifi:

Malzemeler:

- 1 demet reyhan otu,

- 2 su bardağı su,

- 1 su bardağı şeker,

- 1 limon suyu.

Yapılışı:

1. Reyhan otunun yapraklarını yıkayın ve saplarını kesin,

2. Bir tencereye su, şeker ve limon suyunu ekleyin,

3. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve 10 dakika daha kaynatın,

4. Reyhan otunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın,

5. Ateşten alın ve ılınmaya bırakın,

6. Soğuttuktan sonra buz ile servis edin.

Gaziantep'e yolunuz düşerse, mutlaka reyhan şerbeti denemelisiniz. Bu geleneksel içeceğin ferahlatıcı etkisine bayılacaksınız.

Kaynak: Gerçek Gündem