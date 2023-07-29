İsraf etmeyin. Yumurta kaynatırken çatlamasını önleyin - Sırrı öğrenen hep böyle haşlıyor

Yumurtanın kaynar suda çatlamasının sebebi, sıcaklık farkı nedeniyle içindeki hava kabarcıklarının genişlemesidir. Su kaynadığında, sıcaklık artar ve yumurtadaki hava kabarcıkları da genişler. Bu nedenle, yumurta kabuğu çatlayarak suya karışır. Bu durumun önüne geçmek için, yumurtaları kaynar suya atmadan önce, kabuklarının üzerine birkaç delik açabilirsiniz. Böylece içindeki hava kabarcıkları dışarı çıkabilir ve yumurta çatlamaz.

YUMURTA KAYNATIRKEN ÇATLAMASINI ÖNLEME

Mynet.com'da aktarılanlara göre; İlk olarak yapacağınız şey, yumurtaları haşlamadan 10 dakika önce buzdolabından çıkarmak ve oda sıcaklığına gelmesini beklemek olmalı. Kaynamış suya ekleyeceğiniz yumurtanın soğuk olması beraberinde çatlama ihtimalini güçlendirir.

Haşlama kabının içine yumurtaları bir kaşık yardımıyla yavaşça bırakın ki yumurta çatlamasın. Hızlı bir şekilde kaba bıraktığınız yumurta çarpma şiddetiyle yüksek ihtimalle çatlayacaktır.

Haşlama kabına fazla yumurta koymayın. Haşlanma aşamasında yumurtalar birbirine çarparak çatlamaya neden olabilir.

Yumurtaları haşlarken harlı ateşte pişirmeyin. Yüksek ateşte hareket eden yumurtalar birbirine çarparak kırılabilir.

HAŞLANMIŞ YUMURTANIN 10 FAYDASI

1. Protein deposu: Haşlanmış yumurta, yüksek kaliteli protein kaynağıdır ve kas gelişimine yardımcı olur.



2. Kolesterolü düşürür: Haşlanmış yumurta, LDL kolesterolünü düşürür ve HDL kolesterolünü artırır.



3. Göz sağlığına faydalı: Haşlanmış yumurta, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir ve göz sağlığını korur.



4. Kemikleri güçlendirir: Haşlanmış yumurta, kemiklerin sağlıklı kalmasına yardımcı olan D vitamini içerir.



5. İştahı azaltır: Haşlanmış yumurta, tokluk hissi verir ve gün boyunca daha az yemek yemenizi sağlar.



6. Sinir sistemine faydalı: Haşlanmış yumurta, sinir sistemi için gerekli olan B vitaminleri içerir.



7. Saç ve cilt sağlığına faydalı: Haşlanmış yumurta, saç ve cilt sağlığını koruyan biyotin içerir.



8. Kalp sağlığına faydalı: Haşlanmış yumurta, kalp sağlığı için gerekli olan folik asit içerir.



9. Kan şekeri seviyesini düzenler: Haşlanmış yumurta, kan şekeri seviyesini düzenleyen krom içerir.



10. Kolay ve pratik: Haşlanmış yumurta, hazırlaması kolay ve pratiktir ve hızlı bir atıştırmalık veya öğün seçeneği olarak tercih edilebilir.

Derleme: Gercekgundem.com