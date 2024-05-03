Naci İnci'ye yeni koltuk: Boğaziçi rektörü, Turkcell yönetim kuruluna atandı

Turkcell'in yeni yönetim kurulu belirlendi. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı görevine devam ederken, yönetim kuruluna Arda Ermut, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. İdris Sarısoy atandı.

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Sir Julian Horn-Smith ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Afif Demirkıran ve Hüseyin Arslan, görevinden ayrıldı.

Bu kapsamda Ermut, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. İnci ve Prof. Dr. Sarısoy ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, şunları kaydetti:

* Türkiye'nin Turkcell'i olarak 30 yıldır en yeni teknolojileri vatandaşlarımızla buluşturmanın ve ülkemiz için çalışmanın gururunu yaşıyoruz.

* Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı' yapma hedefimizi gerçekleştirmek için yeni yönetim kurulumuzla çalışacağız.

* Bu vesileyle görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerimize özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

* Yönetim kurulumuza yeni katılan üyelerimize görevlerinin hayırlar getirmesini diliyorum. Daha da güçlü bir takım olarak, üretmeye ve ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz.