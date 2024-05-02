Esenyurt'taki Van protestolarında tutuklanan 17 yaşındaki genç tahliye edildi
DEM Parti Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesinin ardından Esenyurt'ta başlayan protestolarda tutuklanan 17 yaşındaki genç tahliye edildi.
Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesi üzerine İstanbul'un Esenyurt ilçesinde başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki genç, Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi.
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesi nedeniyle İstanbul'da yapılan protestolara katılan 17 yaşındaki U.P. adlı genç hakkında 4 Nisan'da tutuklama kararı vermişti. Ancak tutuklu genç, hakkında verilen tahliye kararının bugün Maltepe Cezaevi'nden çıktığı bildirildi.