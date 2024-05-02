Kulis: İmamoğlu, Taksim'e yürüyüşte olası çatışmayı CHP’nin kapsayıcılığı için risk olarak gördü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek üzere vatandaşları Saraçhane'ye davet eden ancak polis barikatı nedeniyle açıklama yaptıktan sonra alandan ayrılması tepki çekti. CHP lideri Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konu hakkında karşı karşıya geldiği iddia edildi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, söz konusu iddianın doğru olmadığını aktardı.

Erkin, İmamoğlu’nun “Olası bir çatışma durumunun CHP’nin kapsayıcılığı için risk görüntüsü olabileceğini” söylediği bilgisini edindiğini aktardı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN SARAÇHANE'DEN YÜRÜME KARARI YOKTU"

Erkin, ayrıca, “Ankara ve İstanbul koridorlarını takip eden bir dostum” diyerek ismini paylaşmadığı kaynağının şu sözlerini aktardı:

“Özgür Özel’in de Saraçhane’den yürüme kararı yoktu ve 1977 işçiyle Taksim’e çelenk koymak istedi ancak bakanlık izin vermedi. Öyle olunca da Saraçhane’ye katıldı ve alandan ayrıldı. İmamoğlu ile Özel karşı karşıya gelmedi.”

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