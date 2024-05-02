Kavgaya müdahale ettiği sırada yaralanan jandarma personeli hastanede şehit oldu

Erzurum'da kavgaya müdahale ettiği sırada yaralanan jandarma personeli hastanede hayatını kaybetti.

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Kavgaya müdahale ettiği sırada yaralanan jandarma personeli hastanede şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli Yaşar'ın 3 Temmuz 2023'te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralandığını hatırlattı.

Kavgada yaralanmasının ardından Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu belirten Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum.
Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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Şehit Jandarma Ali Yerlikaya
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