TBMM'de yeni Anayasa mesaisi: Numan Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grubu'nu ziyaret ederek, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

TBMM'de yeni Anayasa mesaisi: Numan Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği ile ilgili siyasi partileri ziyaret etmeye devam ediyor. DEM Parti’yi ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Temennimiz, TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla, siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir" dedi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında yaptıkları görüşmeleri bugün parlamentoda grubu bulunan 3 parti ile sürdürdüklerini ve sürece ilişkin çerçeveyi DEM Parti ile paylaştıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bu süreci açık, şeffaf, demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik. Değerli eş genel başkanlar ve grup başkanları, arkadaşlarıyla müzakere ettikten sonra bu yola ilişkin görüşlerini parti olarak kamuoyu ile paylaşacaktır. Bizim temennimiz, TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla, siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, detaylı açıklamayı bugünkü son ziyaretin ardından yapacağını kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN ANAYASA YAPIM SÜRECİNE İHTİYACI VAR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç da Meclis Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, şu görüşleri paylaştı:

"DEM Parti olarak demokratik anayasa yapım sürecine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalarımız olmuştur. Biz, 12 Eylül Anayasası'nın uygulanmadığı bir dönemden geçerken ne yazık ki 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusunda adımlar atılmasıyla ilgili görüşlerimiz kamuoyunca bilinmektedir. Bu dönemde elbette bir yol temizliğine ihtiyaç var. Türkiye'de bir demokratik anayasa yapım sürecini inşa edebilmek için mevcut baskı sürecinin, anti demokratik sürecin ortadan kalkması, Anayasa, AİHM hükümlerinin, kararlarının uygulanması gerekir. Bütün bunlar bizler açısından önemli."

1 Mayıs'ta yaşanan olayları olumsuz karşıladıklarını ifade eden Oruç, "Böylesi bir zeminde anayasa yapım sürecinin zorluklarının olabileceğinin altını çizdik. En geniş yelpazedeki toplumsal bir mutabakatla bütün hakların anayasal güvence altına alındığı bir zeminde bir anayasa yapım sürecinin açılması elbette bizler açısından da önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Oruç, Türkiye'nin derin bir ekonomik krizden geçtiğini; yeni anayasa tartışmalarının bu sorununun üstünü örtmeyecek şekilde gelişmesi gerektiğini, bu problemin çözülmesi konusunda bütün siyasi partilerin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

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