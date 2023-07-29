ATV'de yeni dizi bombası; Oktay Kaynarca'nın tahtı mı sallanıyor? Set başladı...

ATV televizyon kanalında birçok dizi yayınlanmakta ve bu dizilerin büyük bir kısmı oldukça ilgi görmekte. Özellikle Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizi, yüksek izlenme oranlarına sahip bir dizi.

Şimdi ise yeni bir dizi başlayacak ve merak konusu olan şey, bu dizi Oktay Kaynarca'nın tahtını sallayabilecek mi?

Dizinin genç ve yetenekli oyunculardan oluştuğu bilinmekte ve set çalışmaları da başlamış durumda.

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizinin adı Safir olarak belirlendi.

Gelen bilgilere göre Safir dizisi yakında ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Sabah.com.tr'de aktarılanlara göre; atv'nin yeni sezonda ekrana gelecek olan yeni dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin çekimleri Kapadokya'da başladı. Daha önce Kapadokya'da çekilen ve çok sevilen Aşk ve Mavi'nin yapımcısı yine Kapadokya'da, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak bir işe imza atmaya hazırlanıyor.

İHTİRAS, TUTKU, İNTİKAM...



Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'; Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor. İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimlerin de rol aldığı dizinin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Etkileyici hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait olan dizinin senaryosunu ise Burcu Över kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu, sezonun beklenen işleri arasında yerini alan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak.