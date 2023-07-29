Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde üzücü veda... Ayrılığın nedeni kendi kararı değilmiş

Ulusalpost.com'un aktardığı habere göre; ATV ekranlarında yayımlanan "Ben Bu Cihan'a Sığmazam" dizisi, fırtınalar koparmaya devam ediyor. Ancak, dizide yaşanan ayrılıklar zaman zaman seyircileri üzen konuların başında geliyor. Bu durum, seyircileri tedirgin ediyor ve diziye olan ilgiyi azaltıyor.

Haziran ayında sezon finali yapan dizi, Eylül ayında yeni bölüm çekimlerine başlayacak ve Ekim başında izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz sezonunda Pelin Akil'in ayrılığı tartışma konusu olmuştu. Televizyongazetesi.com adlı sitede Pelin Akil'in vedasıyla ilgili yeni detaylara yer verildi. Meğer diziden ayrılığı kendi kararı değilmiş.

Pelin Akil'in ayrılığı, dizinin hayranlarını üzmüştü. Ancak, bu ayrılığın sebebi hakkında net bir bilgi yoktu. Televizyongazetesi.com'un haberine göre, Pelin Akil'in diziye veda etmesi kendi kararı değilmiş. Bu detay, hayranlar tarafından merak edilen bir konuydu.

Ünlü oyuncu Pelin Akil, çocukları ile birlikte yine yoğun bir yaz dönemi geçiriyor. Ünlü oyuncu, geçen sezon Oktay Kaynarca ile birlikte Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin kadın başrolü olarak ekranda fırtına estirmişti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca’nın yapımcısı ve başrolü olduğu projede yeniden bir araya gelmeleri Pelin Akil için de eğlenceli bir deneyim oldu. Ünlü oyuncunun dizinin ikinci sezonunda yer almayacağının ortaya çıkması ise hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni sezonda da ekranda yer alacak dizilerden birisi ve yine etkili bir hikaye ile güçlü reytingler elde etmesi muhtemel gözüküyor. Peki Pelin Akil, böyle önemli bir projeden hem de başrol olduğu bir hikayeden neden ayrıldı?

Hayranlarının merak ettiği bu soruyu ünlü oyuncu yanıtladı. Pelin Akil, “Yeni sezonda artık o projede değilim. Hikaye gereği devam etmiyorum. Ama ben de izlemeye devam edeceğim, çünkü ekibi çok seviyorum. Hiç kötü bir şekilde bir ayrılık olmadı zaten. Ama hikayem bitti ve onlar devam ediyorlar” açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncu ayrılığının senaryo ile alakalı olduğunu özellikle belirtti. Çalışmadan duramadığını anlatan ünlü oyuncu, yeni sezonda da yeniden setlere dönebileceğinden bahsetti.

Pelin Akil, evde kalmanın kendisine iyi gelmediğini ve yeni proje teklifleri aldığını ifade etti ve değerlendirme sürecinde olduğuna değindi.

Dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yapımcılar, yeni bölümlerde seyirciyi şaşırtacak sürprizler hazırlıyor. "Ben Bu Cihan'a Sığmazam" dizisi, Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yeni sezonuyla birlikte, bu ilginin artması bekleniyor.