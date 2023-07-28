Soğanla ilgili bilinmeyen tehlike. Böyle tüketiyorsanız sizi zehirleyebilir...

Dilimlenmiş soğan tehlikesine dikkat etmelisiniz

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Soğanla ilgili bilinmeyen tehlike. Böyle tüketiyorsanız sizi zehirleyebilir...

Soğan, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Salataların ve yemeklerin olmazsa olmazı olan soğanın sağlığa faydaları ise saymakla bitmez. İçeriğindeki A, B, C vitaminleri ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir, birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Ancak, dilimlenip bekletilen soğanın zararları da ortaya çıkmış durumda.

Birçok kişi, soğanı dilimleyip buzdolabında saklamayı tercih ediyor. Ancak, bu yöntem sağlığımız için oldukça zararlı olabilir.

DİLİMLENMİŞ SOĞANIN ZARARI NEDİR?

Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'le programına konuk olan Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, neredeyse herkesin evinde olan soğanın dilimlenmesiyle nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı açıkladı.

Soğanla ilgili bilinmeyen tehlike. Böyle tüketiyorsanız sizi zehirleyebilir... - Resim : 1

Edinilen bilgiye göre; doğranmış soğan kapaklı kaplarda ya da kilitli poşetlerin içinde buzdolabında da saklansa, bakteri ile kokuları mıknatıs gibi çekerek kendi içine hapsediyor.

Dilimlenmiş şekilde bir gece dahi beklemiş soğan, safra salgılarını, mide asidini artırır ve gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Bu bilginin üzerine Dr. Dizdar, "Eğer soğanın tamamını tüketemiyorsanız yarısını saklayayım yarın kullanırım demek olmaz. Salataya doğrayın, yeyin. Ama buzdolabında sakladığınız zaman ciddi şekilde zehirliyor. Ama bu durum yemeğe doğradığınız o an için geçerli değil" açıklamasında bulunarak, yarım kalan soğanı asla tüketmemek gerektiğine dikkat çekti.

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