Canan Karatay önerdi. En sağlıklı turşuymuş. Özellikle beyne direk etki ediyor...

Yenidevir.com.tr adresindeki habere göre; Canan Karatay tarafından önerilen Lahana turşusu en sağlıklı gıda çıktı. Lahana turşusu, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Lahana turşusunun yapımı oldukça basittir ve evde kolaylıkla hazırlanabilir.

Lahana turşusu, lahana ve turşuluk suyunun karıştırılmasıyla hazırlanır. Lahana turşusunun yapımında kullanılan lahana, doğal bir probiyotik kaynağıdır. Bu nedenle, lahana turşusu tüketimi bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır.

Lahana turşusunun faydaları arasında sindirim sistemini düzenlemesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve vücudu toksinlerden arındırması yer almaktadır. Ayrıca, lahana turşusu düşük kalorili bir besindir ve diyet yapanlar için ideal bir seçenektir.

Lahana turşusu, Türk mutfağındaki yemeklerin yanında sıklıkla tüketilir. Özellikle kebap, pide ve lahmacun gibi yağlı yiyeceklerin yanında servis edilir. Lahana turşusunun yapılışı da üstelik kolay. haberturk.com sitesinde yer alan bir içerikte; Lahana turşusunun tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

Beyaz lahana turşusu malzemeler:



2,5 kilo lahana

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy kırmızı biber

10 diş sarımsak

4 adet acı biber

1 adet defne yaprağı

1 demet maydanoz

2,5 su bardağı sirke

2,5 su bardağı içme suyu

5 yemek kaşığı kaya tuzu

8 adet nohut

Lahana turşusu yapılışı:



Lahananın dış yapraklarını ayıklayıp bol suda yıkayın.

Sert ve sık yaprakları olan turşuluk lahananın orta kısmında bulunan kök bölümünü keskin bir bıçakla çıkartın.

Dört eşit parçaya böldüğünüz lahana parçalarını dilediğiniz ebatta doğrayın.

Özellikle kök kısmına doğru giden sert yapraklarının olduğu kısımları ne kadar çok küçük doğrarsanız turşunun o kadar kısa sürede kurulacağını aklınızda bulundurun.

Bol suda yıkayıp sonra fazla sularını süzdürün.

Kabuklarını soymuş olduğunuz havuçları iri halka formunda doğrayın.

Etli kırmızı biberi ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarttıktan sonra etli iri bir şekilde doğrayın.

Sarımsakların kabuklarını soyup ince olarak doğrayın.

Kaynar suyla durulamış olduğunuz temiz olan cam turşu kavanozunun dip kısmına nohutları koyun.

Derin bir karıştırma kabına almış olduğunuz doğranmış lahanaları, sirke, kaya tuzu, ve sarımsaklarla birlikte 5 dakika kadar ovup boşluk kalmayacak şekilde kavanoza yerleştirin.

Aralarda maydanoz dalı, doğranmış havuç, kırmızı biberi kavanozun içine koyun.

Defne yaprağı ve acı biberi aroma ve lezzet vermesi için turşu kavanozuna koyun.

Tüm malzemeler kavanozu doldurduktan sonra içme suyla çoğaltılarak sirkeli karışımı yapın.

Kavanozların üst sınırına gelene kadar suyla doldurun.

Ardından turşu kavanozlarının kapağını kapatın.

Turşu kavanozlarınızı güneş görmeyen ve oda sıcaklığında olan bir yerde muhafaza edin.

En az 10 gün süreyle kontrol ederek bekleyin.

Kapağını açtıktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.

Ağızı açılan turşu kavanozlarını mutlaka buzdolabında muhafaza edin.

LAHANA TURŞUSU FAYDALARI

Lahana turşusunun en önemli faydalarından biri, sindirim sistemi sağlığına olan olumlu etkisidir. Lahana turşusu, probiyotik bakteriler içerir ve bu bakteriler bağırsak sağlığını korur. Ayrıca, lahana turşusu lif açısından zengindir ve düzenli tüketimi kabızlık sorunlarını önleyebilir.

Lahana turşusu ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği C vitamini sayesinde, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve hastalıklara karşı direnci arttırır. Ayrıca, lahana turşusu antioksidan özellikleri sayesinde kanser riskini azaltabilir.

Lahana turşusunun diğer faydaları arasında kalp sağlığına olan olumlu etkisi de bulunmaktadır. İçerdiği potasyum ve magnezyum gibi mineraller sayesinde, kan basıncını düzenleyebilir ve kalp krizi riskini azaltabilir.

DERLEME: Gercekgundem.com