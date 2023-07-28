Kanal D'nin en iddialı dizisiydi... Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu hayranları üzülecek

Yenidevir.com.tr adresindeki habere göre; Yargı dizisinin yeni sezonuyla ilgili flaş bir değişiklik yaşandı. Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan Yargı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki performanslarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Ancak, dizinin hayranlarına üzücü bir haber geldi. Dizinin çekimleri Ağustos sonunda değil Eylül başında başlayacak.

Gelen bilgilere göre, Yargı dizisi hayranları, yeni sezonun başlamasını heyecanla beklerken, çekimlerin ertelenmesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ancak, yapımcı şirketin aldığı bu kararın sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yargı dizisinin hayranları, ayrıca Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu'nun yeni sezonda kadroda yer alıp almayacağı konusunda da merak içindeydi. Gelen bilgilere göre, Kaan Urgancıoğlu yeni sezonda da Ilgaz karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yargı dizisi, Kanal D ekranlarında pazar akşamları yayınlanıyor ve iki sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun oyunculuk performansları, senaryosu ve yönetmenliğiyle dikkat çeken dizi, Türkiye'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Yargı dizisinin hayranları, çekimlerin ertelenmesine rağmen, yeni sezonun heyecanını koruyor ve Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başarılı performanslarını tekrar izlemeyi sabırsızlıkla bekliyor. Biz de sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

YARGI DİZİSİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşmaktadır

Derleme: Gercekgundem.com