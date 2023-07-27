Çocuklar Duymasın dizisiyle ünlenmişti... Tamer Karadağlı'nın yeni dizisi de takdiri hak ediyor

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, yeni dizisiyle setlere döndü. Bir dönem ''Çocuklar Duymasın'' dizisiyle ekranda fırtına koparan Tamer Karadağlı şimdilerde TRT ekranlarında boy gösteriyor.

TAKDİRİ HAK EDEN YENİ DİZİ

Televizyongazetesi.com sitesinde yer alan habere göre; Tamer Karadağlı'nın yeni dizisi de takdiri hak ediyor.

TRT’nin dijital platformu olan Tabii’de yayınlanan ve dikkat çeken dizilerden birisi de Serhat oldu… Çocuklar Duymasın projesi ile özdeşleşen Tamer Karadağlı, taşfırın erkeği Haluk karakteri ile akıllara yer edinmişti. Bir aile babası rolüyle izleyicilerin aklında kalsa da Tamer Karadağlı’nın farklı projelerdeki etkili rollerini de hatırlayan birçok izleyici bulunuyor.

Son dönemde ünlü oyuncunun başrolünde yer aldığı Serhat isimli aksiyon dizisine de ilgi artarak sürüyor. Tabii platformunda yayınlanan Serhat dizisi, Özel Harekat mensubunun hayat hikayesi olarak öne çıkıyor.



Terör ile mücadele eden Özel Harekat’ın ilk mensuplarından olan ve uzun yıllar da Türkiye sınırını korumak için mücadele eden Serhat Ulubey karakterinin, özel bir vazife için yıllar sonra İstanbul’a gelmesini ve bambaşka bir şehir ile karşılaşmasını anlatan Serhat dizisi, günümüz dünyasının gerçeklerine ışık tuttuğu için de izleyiciler tarafından ilgi görüyor.

Serhat Ulubey karakteri ile de hafızalarda yer edinmeye başlayan Tamer Karadağlı’nın oyunculuk performansını da diziyi seyredenler çok başarılı buluyor. Dizinin devam etmesini arzu eden de geniş bir izleyici kitlesi olduğunu söylemek lazım.

Tamer Karadağlı’nın videoda yer alan repliğindeki şu sözler de Serhat dizisinin ana fikrini anlatmaya yetiyor:

“Her yere sızmışlar. Kimse güvende değil, kimse kendisini güvende hissetmiyor. Ne kendilerini ne de çocuklarını… Her hareketimizi biliyorlar, nereye gideceğimizi, kimi yakalayacağımızı, demek ki içeride de birileri var. Hepsini tek tek bulacağım.”

Tamer Karadağlı’nın yanı sıra dizide yer alan isimlerden birisi de Nefise Karatay oldu. Kurtlar Vadisi dizisinin hayranlarının unutamadığı oyunculardan olan Nefise Karatay, yıllar sonra yeniden setlere Serhat dizisi projesi ile çıkmış oldu.

Tamer Karadağlı’nın Çocuklar Duymasın dizi projesindeki rol arkadaşlarından Volkan Severcan’ın da Serhat dizisinde yer aldığını belirtelim.

İzleyiciler ilk sezonunu çok beğendikleri Serhat dizi projesinin devam etmesini istiyor ve ikinci sezonu hakkında gelecek açıklamaları bekliyor.

DEV BÜTÇELER AYRILDI

TRT tarafından devreye alınan ''Tabii'' platformu için kanal yönetimi dev bütçeler ayırdı. Tabii platformu kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı.

Kaynak: televizyongazetesi.com