Evden küfü uzak tutan çiçek... Meğer evdeki küf sorunundan kurtarıyormuş!

uskuphaber.com sitesinde aktarılanlara göre; Evlerde küf oluşumu oldukça yaygın bir sorun olarak bilinir. Küf, nemli ve sıcak ortamlarda oluşur ve sağlığımıza zarar verebilir.

LÜF BİRÇOK HASTALIĞA YOL AÇIYOR

Küf, solunum yolu enfeksiyonlarına, alerjik reaksiyonlara ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Küf, aynı zamanda evlerde kötü koku ve leke oluşumuna da sebep olabilmektedir. Evdeki küf oluşumunu engellemek için, nem oranını kontrol etmek ve evi düzenli olarak havalandırmak büyük önem taşır.

KÜF SORUNUNA KARŞI ÖNLEM ALIN

Ayrıca, su sızıntıları ve nemli alanlar hemen tamir edilmelidir. Eğer evinizde küf oluşumu varsa, profesyonel bir temizlik şirketiyle iletişime geçerek küfün temizlenmesi için destek de alabilirsiniz

EVDEKİ KÜF SORUNUNU ÖNLEYEN ÇİÇEK

Mynet.com sitesinde ise; Evdeki küf sorununu ortadan kaldıran çiçekle ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte o çiçekle ilgili detaylar

Gardening Express uzmanlarının açıkladığı gibi: "Evdeki küf aşırı nemden kaynaklanır. Banyo gibi sıcak odalar özellikle risk altındadır. Küfü uzak tutmak için bitkileri kullanmak, evinizdeki nemi ve nemi kontrol etmenin pratik ve doğal bir yoludur. Bir bitkinin nemi azaltmada ne kadar iyi olduğu, çiy, sis ve diğer nemi emme yeteneğiyle ilgilidir. Bu nem daha sonra köklerine iner."

Uzmanlar barış zambaklarının evi küflerden uzak tutacağını belirtiyor. Barış zambağı veya barış çiçeği aynı zamanda benen, formaldehit, trikloretilen, amanyok, tolüen, ksilen gibi havada bulunan kimyasallar temizliyor. Bu sarmaşık çeşidi de birçok zararlı kimyasalın etkisini azaltıyor.

BARIŞ ÇİÇEĞİ BAKIMI



Toprak seçimi

Barış çiçeği, mineral bakımından zengin olan topraklarda verimli bir şekilde yetişir. Bu yüzden çiçekçilerden torf ve lif bakımından zengin topraklar temin edebilirsiniz.

Ortam ve güneş ışığı



Barış çiçeği doğrudan güneş ışığına maruz kalmayı sevmez, ancak aydınlık ortamlarda yetişmesi gerekir. Doğrudan güneş almayan ancak aydınlık ortamlara konumlandırabilirsiniz. Bu çiçek için ideal sıcaklık 10-28 derece arasıdır. Çok sıcak ya da çok soğuk olmadığı sürece barış çiçeği ortam sıcaklığına adapte olabilir.

Sulama



Çiçeğin toprağı özellikle çok sıcak havalarda nemli kalmalı, asla kuru bırakılmamalıdır. Ayrıca çiçeğin yapraklarına ara sıra sprey şişesindeki su ile püskürtme yapabilirsiniz. Kış aylarında haftada 1-2 kez, yaz aylarında ise daha sık sulama yapabilirsiniz. İlkbahar ve sonbahar aylarında çiçeklenmeye başlayacağı için sulama sıklığını azaltın. Hatta bu süreçte daha az aydınlık bir alana taşıyabilirsiniz. Sulama ve ortamı değişen bitkinin 2 hafta içinde çiçeklenmeye başladığını görebilirsiniz.

Saksı değişimi



Bu çiçek yer değiştirmeyi fazla sevmez. Bu yüzden 2-3 yılda bir saksı değiştirmek yeterli olacaktır. Kökleri çok hassas olduğu için, fazla büyük saksıları sevmez. Saksı değişimi yapacağınız zaman, kullandığınız saksıdan 1 numara büyüğünü seçebilirsiniz. Saksı değişimi için ideal zaman, ilkbahar aylarıdır.