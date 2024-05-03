Cem Küçük: Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Teşkilatlarda tek bir değişim olmadı. AK Parti bence geç kalıyor. Hemen değişim yapmalı. Yoksa ters tepebilir." diye yazdı.

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Cem Küçük: Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Geçen salı günü AK Parti MYK’sı yapıldı. Bazı düzenlemeler olur diye beklendi. Ama olmadı. AK Parti teşkilatlarında tek bir değişim olmadı. Keşke olsaydı." diye yazdı.

Mayıs ayı ve sonrasında değişim olacağının söylendiğini kaydeden Küçük, "AK Parti bence geç kalıyor. Hemen değişim yapmalı. Yoksa ters tepebilir." yorumunu yaptı. Halkın gündeminin ekonomi ve emekli maaşlarını olduğunun altını çizen Küçük, "Başka gündem yok. Önce ekonominin düzelmesi şart. Sonra teşkilatlar geliyor. Acilen oraya da el atılması şart. Kastamonu, Amasya, Kütahya, Adıyaman, Kilis, Afyon, Uşak, Şanlıurfa gibi illerde bence değişiklik lazım. AK Parti bütün illeri masaya yatırmalı. Geç kalırsa ekonomi düzelse bile sıkıntı yaşayabilir." değerlendirmesini yaptı.

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