Yaprak sarma hazırlarken aklınızda bulunsun. Lezzeti böyle katlanacak...

Yaprak sarma pişirirken herkesin işine yarayacak lezzet tüyosu. İşte o tarif

Yaprak sarma hazırlarken aklınızda bulunsun. Lezzeti böyle katlanacak...

Yaprak sarma, Türk mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biridir. Genellikle dolma olarak da bilinir ve yapraklar içerisine sarılarak hazırlanır. Yaprak sarması, farklı bölgelerde farklı malzemeler kullanılarak yapılabilir. Ancak genellikle pirinç, soğan, baharatlar, zeytinyağı ve domates gibi malzemeler kullanılır.

Yaprak sarması yapmak oldukça zahmetli bir işlemdir. İlk olarak yapraklar haşlanarak yumuşatılır ve ardından iç malzemesi hazırlanır. Hazırlanan iç malzeme yaprakların üzerine konularak sıkıca sarılır. Sonrasında sarmalar tencereye dizilerek pişirilir.

Yaprak sarma hazırlarken aklınızda bulunsun. Lezzeti böyle katlanacak... - Resim : 1

Yaprak sarma, Türk mutfağının yanı sıra Balkan, Ortadoğu ve Akdeniz ülkelerinde de sıkça yapılan bir yemektir. Geleneksel bir yemek olmasına rağmen, günümüzde de oldukça popülerdir ve birçok restoranda menülerde yer almaktadır.

Yaprak sarmasının sağlıklı bir besin olduğu da bilinmektedir. İçerisinde bulunan pirinç, protein, lif ve vitaminler açısından zengindir. Ayrıca zeytinyağı ile hazırlanması da sağlıklı bir yağ kullanımını sağlar.

Yaprak sarmanın hazırlanışı da çok kolaydır. Hurriyet.com.tr adresinde yer alan bir içerikte; Lezzetli yaprak sarmanın tarifi paylaşıldı.

İŞTE O TARİF

Yapımı için malzemeler


500 gram asma yaprağı
2 su bardağı dolmalık pirinç
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet soğan
2 tatlı kaşığı dolmalık fıstık
2 tatlı kaşığı kuş üzümü
Tuz
Karabiber
Nane

Yaprak sarma tarifi Nasıl yapılır?


Pirinci yıkayıp, ılık suda ıslatın ve 30 dakika bekletin. Süzüp durulayın.

Soğanı soyup kıyın. Zeytinyağını tencereye alıp soğanı ekleyin. Biraz pembeleştirip süzülmüş pirinci ilave edin. 1-2 dakika kavurun. Fıstık, üzüm, tuz ve baharatı ilave edip karıştırın, ocaktan alın.

Asma yapraklarını tuzlu kaynar suda sararıncaya kadar haşlayıp süzgece alın. Bir tepsinin içinde yaprakları tek tek açarak hazırladığınız iç malzemeden ortalarına ekleyip rulo şeklinde sarın. Tencereye dizip, üzerine bir tabak kapatın. 2 su bardağı ılık su ilave edip, ağır ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.

Sarmaları servis tabağına alıp üzerine 1 kaşık zeytinyağı gezdirin. Limon dilimleriyle süsleyip servis yapın.

Derleme: Gercekgundem.com

Kabus artık bitiyor. Uzmanların çözüm bulamadığı ayak kokusunu bir günde bitirin Kabus artık bitiyor. Uzmanların çözüm bulamadığı ayak kokusunu bir günde bitirin
Ayakkabı kokusundan kurtarıyor. İçine bir tutam koyun ve sabaha kadar bekletin... Ayakkabı kokusundan kurtarıyor. İçine bir tutam koyun ve sabaha kadar bekletin...
Başarıyı mıknatıs gibi çekiyorlar. En başarılı 4 burç... Hayatları boyunca para onların yanında Başarıyı mıknatıs gibi çekiyorlar. En başarılı 4 burç... Hayatları boyunca para onların yanında
Muz kararıyorsa artık kararmayacak. Muzun kararmasını önleyecek teknik... Muz kararıyorsa artık kararmayacak. Muzun kararmasını önleyecek teknik...
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun ‘Daha büyük bir artış’ diyerek açıkladı: Emekliye zamda gözler Ekim'e çevrildi SGK Uzmanı Erdursun ‘Daha büyük bir artış’ diyerek açıkladı: Emekliye zamda gözler Ekim'e çevrildi
Bilim insanları buldu: Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor
Maaşınıza zam yapılmasa bile zamlı alacaksınız! İşte hesaplama tablosu Maaşınıza zam yapılmasa bile zamlı alacaksınız!
Ne olursa olsun para içinde yüzecekler: Eylül ayında şansı dönecek 5 burç açıklandı Eylül ayında para içinde yüzecek 5 burç açıklandı
Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti! Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti!