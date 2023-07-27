Muz kararıyorsa artık kararmayacak. Muzun kararmasını önleyecek teknik...

Muz, dünyanın en popüler meyvelerinden biridir. Ancak bazen, muzlar kararmaya başlar ve bu durum tüketicileri endişelendirir. Peki, neden muz kararır? Bu sorunun cevabı aslında oldukça basittir.

Muzlar, doğal olarak etilen gazı üretirler. Etilen gazı, muzların olgunlaşmasını hızlandırmak için kullanılır. Ancak, muzlar aşırı olgunlaştığında, etilen gazı artar ve bu da muzun kararmasına neden olur.

Bununla birlikte, muzların kararmasının başka nedenleri de vardır. Muzlar, sıcaklık değişikliklerine ve nem seviyelerine duyarlıdır. Özellikle yüksek sıcaklıklarda ve nemli ortamlarda, muzlar hızla kararabilir.

Muzların kararmasını önlemek için bazı ipuçları şunlardır:

- Muzları serin ve kuru bir yerde saklayın.

- Muzları plastik bir torbada saklamayın. Bu, etilen gazının birikmesine neden olabilir.

- Muzları diğer meyvelerden ayrı olarak saklayın.

- Muzları yıkamadan önce tüketin.

KARARMIŞ MUZDAN NE YAPILIR?

Sadece biraz şeker ve tarçın ile harika ılık muzlar elde edebilirsiniz.

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet olgun muz

Muzları dilimleyin ve genişçe bir tavayı yağlayın. Ardından muzları orta ateşte olan tavaya dizin 2-3 dk kadar pişirin üzerine karıştırmış olduğunuz tarçın-şeker karışımının yarısını dökün ve muzları ters çevirin ve işlemi tekrarlayın.

kaynak: onedio.com