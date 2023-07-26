Çiçek bu teknikle coşuyor. Ölen çiçek canlanıyor! Ve bol bol çiçek açıyor. Dibine dökün...

Çiçek yetiştiriciliği, doğru bakım ve besleme ile sağlıklı ve güzel çiçekler elde etmek için önemlidir. Bu nedenle, süt gibi bazı besinlerin çiçeklerin büyümesini ve gelişimini desteklediği bilinmektedir.

Peki, çiçeğin dibine neden süt verilir? Süt, bitkiler için yararlı mineraller, proteinler ve karbonhidratlar içerir. Bu bileşenler, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan besinleri sağlar. Süt ayrıca bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirir ve zararlı böceklerin saldırılarına karşı korur.

Ancak, sütün çiçekler üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılmamıştır. Bazı uzmanlar, sütün çiçeklerin rengini ve parlaklığını artırabileceğini düşünürken, diğerleri ise bu iddiayı desteklememektedir.

Bununla birlikte, sütün çiçekler için faydalı olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardır. Süt, su ile seyreltilerek veya doğrudan çiçeğin dibine dökülerek kullanılabilir. Ancak, aşırı kullanımı bitkilere zarar verebilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

ÇİÇEĞİN COŞMASINI SAĞLAYAN TÜYO

nefisyemektarifleri.com sitesinde ise kahve telvesi ve yumurta kabuğu mucizesinden bahsedildi. İşte o yöntem

Aslında yumurta kabuğu ve kahve telvesi bir araya gelince güçleri daha da artıyor. Yani artık kahve telvesini de çiçek coşturan karışım olarak kullanabilirsiniz.

Yumurta kabuklarını biriktirin. 12 adet yumurta kabuğunu sudan geçirin. Kahve telvesi ile yumurta kabuklarını uygun kapta birleştirin ve blenderdan geçirin. Karışım pürüzsüz bir hal alınca içine bir miktar su ilave edip yeniden blenderdan geçirin.

Elde ettiğiniz karışımı bitkilerin toprağına karıştırın. Bu karışım bitkilerin kısa sürede canlanmasına yardımcı olur ve haşereleri bitkilerden uzak tutar.