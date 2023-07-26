Hata yapıyoruz. Yıkıyor öyle yiyorduk. Asla yıkanmaması gereken 4 yiyecek

Günlük hayatta tükettiğimiz yiyeceklerin doğru saklanması ve uygun şekilde yıkanması sağlığımız açısından son derece önemlidir. Ancak bazı yiyeceklerin yıkanması, bekletilmesi veya temizlenmesi sağlık açısından zararlı olabilir. Bu yazımızda, yıkanmaması gereken 4 yiyeceği sizlerle paylaşıyoruz.

1. Mantarlar

Mantarlar, doğal olarak suyu emen ve nemli bir yapıya sahip olan yiyeceklerdir. Bu nedenle, mantarların yıkanması, suyu emmesine ve yapısının bozulmasına neden olabilir. Ayrıca mantarların üzerindeki toprağı temizlemek için sadece bir kağıt havlu kullanmanız yeterlidir.

2. Tavuk

Tavuk gibi etlerin yıkanması, çapraz bulaşma riskini artırabilir. Ayrıca tavukların üzerindeki bakterilerin yıkama ile temizlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle, tavuk gibi etleri pişirmeden önce sadece kağıt havlu veya bir bezle kurulamanız yeterlidir.

3. Yumurta

Yumurtaların kabukları üzerinde doğal bir koruyucu tabaka bulunmaktadır. Bu tabaka, bakterilerin yumurtaya girmesini engeller. Yumurtaların yıkanması, bu koruyucu tabakanın zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, yumurtaların yıkanması yerine sadece temiz bir bezle silinmesi önerilir.

4. Patates

Patateslerin yıkanması, kabuklarının zarar görmesine neden olabilir. Bu da patateslerin daha çabuk bozulmasına ve bakteri üremesine neden olabilir. Patatesleri temizlemek için kabuklarını bir bıçak yardımıyla kazıyabilir veya sadece bir bezle silerek toprağı temizleyebilirsiniz.

YIKANMASI GEREKEN YİYECEKLER

Kesinlikle yıkanması gereken 5 yiyecek

1. Kabuklu sebze ve meyveler

Meyve ve sebzelerin dış görünüşüne kesinlikle aldanmayın. Parlak ve temiz duran ürünler zaman zaman yanıltıcı olabilir. Çünkü bu ürünler satışa sunulmadan parlak gözünsün diye mumlanır.

2. Teneke konserve kutular

Ağzı kapalı diye bakteri girmiyor diye masum bir düşünceye sahip olabilirsiniz :) Ama üretim sürenin tamamını bilemediğimiz için kendimizi garanti altına almakta fayda var.

3. Kabuğu yenilmeyen meyveler

Muz, kavun ve karpuz gibi meyveleri de yemeden önce yıkamak gerekli çünkü bu kabukları ne kadar soysak da bakteriler yenilebilir kısımda kalabilir.

4. Kuruyemişler

Mutlaka yıkamadan tüketmeyin çünkü kuruyemişlerin nasıl muhafaza edildiklerini bilmiyoruz. Aynı zamanda kuruyemişleri yıkayarak içlerinde bulunan fitik asitten kurtarmış olursunuz.

5. Kuru meyveler

Kuruyemişilerde olduğu gibi aynı şeyi söylemek mümkün. Paketli dahi alsanız yemeden önce yıkamaya özen gösterin...

KAYNAK: mynet.com