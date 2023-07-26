Makarna suyunu sakın atmayın. Birçok kişi bilmeden döküyordu. Oysa büyük hataymış...

Makarna suyu, genellikle yemeklerde kaynatılan makarnaların haşlama suyundan elde edilen besin açısından zengin bir sıvıdır. Ancak, makarna suyu sadece yemeklerde kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda birçok farklı amaç için de kullanılabilir.

Makarna suyunun en yaygın kullanımı, yemeklere lezzet katmak için kullanılmasıdır. Makarna suyu, yemeklere tuzlu bir tat verir ve aynı zamanda yemeklerin daha kremamsı bir kıvam kazanmasına yardımcı olur. Özellikle makarna soslarında kullanılan makarna suyu, sosun daha yoğun ve lezzetli olmasını sağlar.

Makarna suyu ayrıca çorba yapımında da kullanılabilir. Makarna suyu, çorbaların lezzetini arttırır ve aynı zamanda çorbaların daha besleyici olmasına yardımcı olur. Özellikle sebzeli çorbalar için makarna suyu kullanmak, çorbanın vitamin ve mineral içeriğini arttırır.

Makarna suyu aynı zamanda pilav yapımında da kullanılabilir. Pilav suyunun yerine makarna suyu kullanarak, pilavın daha lezzetli ve besleyici olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, makarna suyu kullanarak yapılan pilavlar daha kremamsı bir kıvama sahip olur.

İnatçı lekelere sahip bulaşıklarda kullanabilirsiniz

yemek.com'daki içeriğe göre; Bulaşıkları makarna suyunda yıkamayın tabii ama onu bir türlü çıkmayan inatçı lekelerden kurtulmak için kullanabilirsiniz. Zira nişasta o lekelerin kolayca çıkmasına yardımcı olacaktır. Tek yapmanız gereken bu lekelere sahip bulaşıkları kısa bir süre makarna suyu içinde bekletmek, sonrasında bulaşıkları her zamanki gibi yıkamaya devam etmek.