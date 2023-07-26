Makarna suyunu sakın atmayın. Birçok kişi bilmeden döküyordu. Oysa büyük hataymış...

Makarna haşladıktan sonra suyu dökülmemeli. Çünkü makarna suyuyla bakın neler yapılıyor..

Son Güncelleme:
Makarna suyunu sakın atmayın. Birçok kişi bilmeden döküyordu. Oysa büyük hataymış...

Makarna suyu, genellikle yemeklerde kaynatılan makarnaların haşlama suyundan elde edilen besin açısından zengin bir sıvıdır. Ancak, makarna suyu sadece yemeklerde kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda birçok farklı amaç için de kullanılabilir.

Makarna suyunun en yaygın kullanımı, yemeklere lezzet katmak için kullanılmasıdır. Makarna suyu, yemeklere tuzlu bir tat verir ve aynı zamanda yemeklerin daha kremamsı bir kıvam kazanmasına yardımcı olur. Özellikle makarna soslarında kullanılan makarna suyu, sosun daha yoğun ve lezzetli olmasını sağlar.

Makarna suyunu sakın atmayın. Birçok kişi bilmeden döküyordu. Oysa büyük hataymış... - Resim : 1

Makarna suyu ayrıca çorba yapımında da kullanılabilir. Makarna suyu, çorbaların lezzetini arttırır ve aynı zamanda çorbaların daha besleyici olmasına yardımcı olur. Özellikle sebzeli çorbalar için makarna suyu kullanmak, çorbanın vitamin ve mineral içeriğini arttırır.

Makarna suyu aynı zamanda pilav yapımında da kullanılabilir. Pilav suyunun yerine makarna suyu kullanarak, pilavın daha lezzetli ve besleyici olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, makarna suyu kullanarak yapılan pilavlar daha kremamsı bir kıvama sahip olur.

İnatçı lekelere sahip bulaşıklarda kullanabilirsiniz

yemek.com'daki içeriğe göre; Bulaşıkları makarna suyunda yıkamayın tabii ama onu bir türlü çıkmayan inatçı lekelerden kurtulmak için kullanabilirsiniz. Zira nişasta o lekelerin kolayca çıkmasına yardımcı olacaktır. Tek yapmanız gereken bu lekelere sahip bulaşıkları kısa bir süre makarna suyu içinde bekletmek, sonrasında bulaşıkları her zamanki gibi yıkamaya devam etmek.

Son Güncelleme:
Başarıyı mıknatıs gibi çekiyorlar. En başarılı 4 burç... Hayatları boyunca para onların yanında Başarıyı mıknatıs gibi çekiyorlar. En başarılı 4 burç... Hayatları boyunca para onların yanında
Hata yapıyoruz. Yıkıyor öyle yiyorduk. Asla yıkanmaması gereken 4 yiyecek Hata yapıyoruz. Yıkıyor öyle yiyorduk. Asla yıkanmaması gereken 4 yiyecek
Emlak devi iflas etti.. Sahibi, dünya tarihinin en borçlu adamı oldu! Emlak devi iflas etti.. Sahibi, dünya tarihinin en borçlu adamı oldu!
Sudan'ı kum fırtınası vurdu: Kıyamet filmini andıran görüntü! Sudan'da kıyamet filmini andıran görüntü!
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum' İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum'
Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme
Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu 'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu
Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın