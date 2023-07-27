Ayakkabı kokusundan kurtarıyor. İçine bir tutam koyun ve sabaha kadar bekletin...

Ayakkabı kokusu, pek çok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur. Ayakkabıların içinde oluşan kötü koku, hem ayak sağlığını hem de genel hijyen koşullarını etkileyebilir. Bu nedenle, ayakkabı kokusunun nedenlerini ve çözümlerini anlamak önemlidir.

Ayakkabı kokusunun temel nedeni, ayakların terlemesi ve ayakkabıların havalandırılmamasıdır. Terleme sonucu oluşan nemli ortam, bakteri ve mantarların üremesi için uygun bir zemin oluşturur. Bu da kötü kokunun kaynağıdır.

Bununla birlikte, ayakkabıların malzemesi de kokunun oluşumunda etkili olabilir. Sentetik malzemeler, doğal malzemelere göre daha az havalandırma sağlar ve terlemeyi artırır. Bu da kötü kokunun oluşmasına neden olabilir.

Ayakkabı kokusunu önlemenin en iyi yolu...

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan içerikte; Ayakkabı kokusunu ortadan kaldıran yöntem paylaşıldı. İşte bilmeniz gerekenler

Karbonat

Ayakkabı kokusu denildiğinde en çok kullanılan ve ilk akla gelen yöntemlerin başında, karbonat yer alır. Gece ayakkabılarınızın içerisine karbonat serpiştirin ve hava alacağı bir yerde bekletin. Sabah ayakkabınızı silkeleyerek içindeki karbonatı temizleyebilir ve kokunun gitmiş olduğunu görebilirsiniz.

Patates

Çiğ patatesin kabuklarını soyun ve ince ince dilimleyin. Ayakkabının içerisine ince bir peçete yerleştirin. Patates dilimlerini ayakkabının içinde bir gece bekletin. Daha sonra patatesleri çıkarıp ayakkabınızı birkaç saat havalandırın.