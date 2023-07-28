Star TV'den flaş karar... Yalı Çapkını dizisinin hayranları yeni bölümleri bekliyordu. Üzen haber

Star TV'deki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon bölümleri ne zaman ekranda olacak belli oldu....

Star TV'den flaş karar... Yalı Çapkını dizisinin hayranları yeni bölümleri bekliyordu. Üzen haber

Yalı Çapkını Dizisi Eylül Ayında Yeniden Ekranlarda Olacak

Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı dizi, seyran ve ferit'in aşkını konu alıyor.

Gercekgundem.com magazin editörlerinin edindiği bilgiye göre; Geçtiğimiz sezon tam 30'dan fazla ülkeye satılarak rekor kıran Yalı Çapkını, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu için çekimlerin Ağustos ayında başlaması planlanmıştı. Ancak son gelen bilgilere göre çekimler ertelenerek Eylül ayında başlayacak.

Star TV'den flaş karar... Yalı Çapkını dizisinin hayranları yeni bölümleri bekliyordu. Üzen haber - Resim : 1

Edinilen bilgiye göre "Dizinin hayranlarına üzültecek bir haberimiz var. Yalı Çapkını dizisinin çekimleri Ağustos ayında yapılamayacak. Eylül ayında çekimlere başlanacak. Yeni bölümler ise Eylül sonunda yayınlanacak"

Yalı Çapkını dizisi, Gaziantep'te başlayan çekimlerini İstanbul'da sürdürüyor. Dizinin hayranları, yeni bölümleri merakla bekliyor.

Yalı Çapkını dizisinin ertelenmesi, hayranlarını üzse de yeni sezonun hayranlar için daha heyecanlı ve unutulmaz olacağına şüphe yok.

Kaynak: Gercekgundem.com

Fotoğraflar: youtube.com - Startv.com.tr

Star TV'den flaş karar... Yalı Çapkını dizisinin hayranları yeni bölümleri bekliyordu. Üzen haber
Star TV'den flaş karar... Yalı Çapkını dizisinin hayranları yeni bölümleri bekliyordu. Üzen haber
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi... Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu hayranları üzülecek
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi... Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu hayranları üzülecek
Canan Karatay önerdi. En sağlıklı turşuymuş. Özellikle beyne direk etki ediyor...
Canan Karatay önerdi. En sağlıklı turşuymuş. Özellikle beyne direk etki ediyor...
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak!
Resmi Gazete'de yayımlandı... Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu! Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu!
Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu! Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu!
Teşkilat dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti Teşkilat dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti
İbrahim Saraçoğlu: Yanıma tek bir besin alma şansım olsa, onu alırdım İbrahim Saraçoğlu: Yanıma tek bir besin alma şansım olsa, onu alırdım