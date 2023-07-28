Star TV'den flaş karar... Yalı Çapkını dizisinin hayranları yeni bölümleri bekliyordu. Üzen haber

Yalı Çapkını Dizisi Eylül Ayında Yeniden Ekranlarda Olacak

Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı dizi, seyran ve ferit'in aşkını konu alıyor.

Gercekgundem.com magazin editörlerinin edindiği bilgiye göre; Geçtiğimiz sezon tam 30'dan fazla ülkeye satılarak rekor kıran Yalı Çapkını, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu için çekimlerin Ağustos ayında başlaması planlanmıştı. Ancak son gelen bilgilere göre çekimler ertelenerek Eylül ayında başlayacak.

Edinilen bilgiye göre "Dizinin hayranlarına üzültecek bir haberimiz var. Yalı Çapkını dizisinin çekimleri Ağustos ayında yapılamayacak. Eylül ayında çekimlere başlanacak. Yeni bölümler ise Eylül sonunda yayınlanacak"

Yalı Çapkını dizisi, Gaziantep'te başlayan çekimlerini İstanbul'da sürdürüyor. Dizinin hayranları, yeni bölümleri merakla bekliyor.

Yalı Çapkını dizisinin ertelenmesi, hayranlarını üzse de yeni sezonun hayranlar için daha heyecanlı ve unutulmaz olacağına şüphe yok.

Kaynak: Gercekgundem.com

Fotoğraflar: youtube.com - Startv.com.tr