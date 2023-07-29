Kutu kutu içiyorduk! Alkolden daha zararlı içeceği Canan Karatay Açıkladı... Asla içmeyin asla

Ulusalpost.com'da aktarılanlara göre; Enerji içecekleri, son yıllarda popülerliğini arttırsa da, tüketimi konusunda ciddi sağlık riskleri taşıdığı kanıtlanmıştır. Araştırmalar, enerji içeceklerinin yüksek kafein ve şeker içeriği nedeniyle kalp atış hızını arttırdığını ve kan basıncını yükselttiğini göstermekte. Ayrıca, düzenli tüketimi baş ağrısı, uykusuzluk, anksiyete ve kalp rahatsızlıkları gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, enerji içeceklerinin tüketimine dikkat edilmesi ve mümkünse tüketilmemesi öneriliyor.

CANAN KARATAY'DA UYARMIŞTI

odatv'de aktarılanlara göre; Sağlıklı beslenme konusundaki ifadeleriyle tartışma konusu olan Prof. Dr. Canan Karatay, enerji içecekleri ile ilgili uyarılarda bulundu. Enerji içeceklerinin insan sağlığı için zehir olduğunu belirten Karatay, "Bunlar beyin fonksiyonlarını bozar, bağışıklık sistemini mahveder. Enerji içeceğinin verdiği mutluluk insanları bağımlı yapar" diye konuştu.

ENERJİ İÇECEKLERİNİN ZARARLARI

1. Kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon

2. Uykusuzluk ve uyku bozuklukları

3. Şeker hastalığı riski

4. Diş çürükleri ve asit erozyonu

5. Sindirim problemleri

6. Böbrek hasarı riski

7. Bağımlılık yapabilir

Enerji içeceklerinin sağlığınıza olan olumsuz etkilerinden korunmak için tüketim miktarınızı sınırlamak veya tamamen bırakmak en doğru karar olacaktır.

Özetle enerji içecekleri çok zararlıdır ve tüketilmesi önerilmemektedir.

Derleme: gercekgundem.com