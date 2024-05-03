AKP’li adayların seçim masrafının belediye bütçesinden ödendiği ortaya çıktı

Diyarbakır'da kayyum yönetimindeki belediye bütçesinden iktidar partisinin adaylarının tanıtım giderinin üstlenildiği belirlendi. Belediyenin geçen yıl tanıtım bütçesi için iki ayrı ihale düzenlediği ve biri 22.8, diğeri de 44.8 milyon olmak üzere toplam 67.6 milyon lira bedelle Meltem İnşaat, Turizm ve Reklamcılık şirketine verdiği belirlendi. İhale kapsamında 30 bin karton çanta, 7 bin 500 davetiye, 5 bin ajanda, 6 bin kalem ve 10 bin kupa gibi malzeme alıp dağıttığı kaydedildi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; en dikkat çeken harcama, geçen yılki genel seçimde Diyarbakır’dan aday olan Ayşegül Biçer için yapıldı. AKP’nin aday gösterdiği, ancak 4. sıraya koyduğu için seçilemeyen Biçer’in bastırdığı seçim afişlerinin parasının Yenişehir Belediyesi bütçesinden ödendiği öne sürüldü.

Kayyum yönetiminin tartışılan bir diğer icraatı ise Ramazan’da açtığı iftar çadırı ihalesi oldu. İhaleyi kazanan firmanın çadırda günlük 200 kişiye yemek verdiği, burada hazırlanan 700 kişilik yemeğin ise Dicle, Çınar ve Hani ilçelerindeki AKP kadın kolları başkanlığının açtığı iftar çadırlarına gönderilerek dağıtıldığı kaydedildi.