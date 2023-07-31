Dev firma iflas bayrağı çekti! Bursa merkezli tekstil devi iflas etti

İflas haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi sonrasında tüm dünyada küresel bir ekonomik kriz yaşanıyor.

KUR KRİZİ DURMUYOR! İFLAS HABERLERİ PEŞ PEŞE GELMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye'de ise son dönemde kur yerinde durmuyor. TL erimeye devam ederken iflas haberleri ise peş peşe geliyor.

Milli gazete'de yayımlanan bir haberde dev şirketin iflas ettiği bilgisine yer verildi. Alanında öncü olan Asdin tekstil artık yok.

İFLAS HABERİ DOĞRULANDI

Milli gazete'nin edinmiş olduğu bilgiye göre; Ekonomik darboğazdan çıkamayan Bursa’nın köklü dev tekstil firması Asdin Tekstil için iflas kararı verildi.

1965 yılında kurulan ve Kenan Kılıçaslan ve Vedat Kılıçaslan tarafından yönetilen tekstil firması Asdin Tekstil Gıda ve Tekel Ürünleri Emlak Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi için geçtiğimiz yıl konkordato başvurusu yapılmış ve komiser atanmasına karar verilmişti.

Bursa Kestel’de yıllık 3 milyon 500 bin metre gömleklik kumaş üretimi yapan dev tekstil firması Asdin Tekstil için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/422 Esas sayılı dosyasına göre iflas kararı verdi.

Zor günler geçiren Asdin Tekstil geçtiğimiz temmuz ayında konkordato ilan etmişti.

İflas haberlerinin devam etmesinden endişe duyuluyor. Dünya genelinde de özellikle pandemi sonrasında iş gücü sorunu ve tedarik sorunu yaşanıyor