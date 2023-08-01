Ünlü burger zinciri iflas ediyor! Peş peşe şube kapatmaya başlamıştı…

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ve pandemi birçok ülkede krize yol açtı. Seri iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de peş peşe iflas haberleri gelirken dünyanın dört bir yanında da iflas haberleri geliyor.

ABD'NİN EN ÜNLÜSÜ İFLAS YOLUNDA İLERLİYOR

FED’in faiz kararının etkilediği ve ABD yönetiminin aldığı kararların zor duruma düşürdüğü işletmeler ise iflas vermeye başladı.

ÜNLÜ BURGER ZİNCİRİ ZORA GİRDİ

TGRTHaber.com.tr'de yer alan habere göre; ABD’nin Charlotte bölgesindeki restoranlarını kapatan fast food zinciri Back Yard Burgers, 11 iflas koruması başvurusu yaptı. Öte yandan Kuzey Carolina’nın Batı bölgesinde bulunan ABD İflas Mahkemesi, iflas dosyalarını Tantum Companies LLC altında birleştirdi.

MUHSİN MUHAMMED ÇOĞUNLUK HİSSELERİ ALMIŞTI



Back Yard Burgers, Charlotte bölgesindeki restoranlarını kapattıktan sonra Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulundu.

Carolinas Panthers’in sorumlu alıcısı Muhsin Muhammed’in ortak sahibi olduğu Charlotte merkezli Axum Capital Partners, 2017 yılında Back Yard Burgers’in çoğunluk hisselerini satın almıştı. Ayrıca iflas dilekçesi, aralarında Muhammed, Denis Ackah-Yensu, Raymond Groth, Jim'in de bulunduğu yöneticiler tarafından imzalandı.

HİZMET SEKTÖRÜ KRİZDE

Salgın ve savaşlar nedeniyle yapay ya da organik olarak yaşanan ekonomik krizlerden en çok etkilenenler ise maaşı çalışan kesimlerin yanı sıra iş yapan ve ticaretle ilgileneneler oldu. Özellikle hizmet sektöründe çalışanlar krizden en fazla etkilenen kesim durumunda.

Kaynak: wsoctv.com - TGRThaber.com.tr