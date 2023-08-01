Çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin püf noktası! 20 yıllık aşçı işin sırrını verdi...

İbrahim Erdin kısır tarifiyle ilgili şunları yazdı; Çiğ köfte kıvamında kısır yapmanın püf noktaları yıllar süren deneyimlerle elde edilir. Bu nedenle, 20 yıllık deneyimi olan bir aşçı olarak, sizlere bu lezzetli tarifin sırrını vermek istiyorum.

İlk olarak, kısırın çiğ köfte kıvamında olması için bulgurun çok iyi yoğrulması gerekiyor. Yoğurma işlemi, bulgurun suyu çekmesi ve hamur haline gelmesi için oldukça önemli. Bu nedenle, bulguru birkaç defa yıkadıktan sonra iyice süzün ve yoğurma işlemine başlayın.

İkinci püf noktası, baharatların doğru oranda kullanılmasıdır. Kısırın lezzeti baharatlardan gelir, ancak fazla baharat kullanmak tadını bozabilir. Bu nedenle, baharatları ölçülü bir şekilde kullanın ve damak tadınıza uygun olarak ayarlayın.

Üçüncü önemli nokta, kısırın dinlenmesidir. Kısırın lezzeti dinlendikçe daha da artar. Bu nedenle, kısırı hazırladıktan sonra en az 1-2 saat dinlendirin ve servis etmeden önce tekrar karıştırın.

Son olarak, kısırın taze malzemelerle hazırlanması da lezzetini arttıracaktır. Domates, salatalık, maydanoz gibi malzemelerin tazeliği kısırın lezzetini arttırır.

Kısır yapmak oldukça kolay bir işlem gibi görünse de, püf noktalarına dikkat edilmediği takdirde lezzeti tam olarak yakalanamayabilir. Bu nedenle, yukarıda bahsettiğimiz püf noktalarına dikkat ederek çiğ köfte kıvamında enfes bir kısır yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

Çiğ Köfte Gibi Kısır Tarifi İçin Malzemeler



2 su bardağı ince kısırlık bulgur

1, 5 su bardağı sıcak su

1 kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı pulbiber

1 yemek kaşığı ısot

1 er tatlı kaşığı kimyon karabiber ve nane

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limon

1 çay kaşığı tuz

Bir kaç dal ince doğranmış yeşil soğan ve maydanoz

Çiğ Köfte Gibi Kısır Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce bulgurumuzu geniş bir kaba koyup üzerine sıcak suyumuzu koyup yumuşayıncaya kadar üzeri kapalı bit şekilde dinlendirelim,

bulgur yumuşayınca soğan ve sarımsağı rendeleyip bulgura ekleyelim, salçaları,baharatları, limon suyunu ,tuzu ve nar ekşisini de ekleyip iyice yoğuruyoruz, en son doğradığımız maydanoz ve yeşil soğanı zeytinyağını da koyup bir iki karıştırıyoruz ve elimizle şekil verip servis tabağına alıyoruz, deneyen herkese afiyet olsun.

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