Meğer bu kadar basitmiş! Sivrisinek ve kenelerden kurtaran yöntemler

Aksam.com.tr sitesinde yer alan haberde; Sivrisinek ve kenelerden kurtaran yöntemler paylaşıldı. Sivrisinekler verdikleri rahatsızlıklarla pek çok insanın adeta derdi haline gelebiliyorlar. Bu nedenle sivrisineklerden kurtaran yöntemler de sık sık araştırılabiliyor. İşte onlardan kurtaran yöntemlerden bazıları şu şekilde;

Sirkenin kuvvetli kokusu o böcekleri uzaklaştırmak için tercih edilebilir. Bu yöntem için sirkenin camların önüne koyulması etkili olabilir.



Oda kapısının eşiklerine veya pencere kenarlarına (sivrisineklerin gelmesinin istenmediği yerlere) limon, adaçayı, lavanta, soğan ve sarımsak kokuları koyulabilir. Bu sayede onlardan kurtulmak mümkün olabilir.

Ter ve ayak kokusuna geldikleri düşünülüyor. Bu sebeple sık sık duş alınırsa, sivrisineklerin uzaklaştırılması mümkün olabilir.



KENELERDEN KURTARAN YÖNTEMLER

Kenelerden kurtaran yöntemler, onların ciddi sağlık problemlerine neden olabildiklerinden dolayı pek çok insan tarafından araştırılabiliyor. Nitekim bazı yöntemlerle onlardan kurtulmak mümkün de olabiliyor. Ancak tutunma gerçekleştiyse, hem teşhis hem de erken müdahale için muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bunun yanı sıra kenelerden adeta kurtaran yöntemlerden bazıları şu şekilde;

Bağ, bahçe ve tarla gibi piknik alanlarına gidildiğinde kene görülme ihtimali daha fazla olabiliyor. Söz konusu alanlara gitmek isteyenlerin, pantolon paçalarını çoraplarının içlerine sokmaları öneriliyor. Bu sayede vücuda temas ederek tutunma ihtimalleri azalabilir.

Açık renkli kıyafetler giyenlerin üzerine gelen keneler daha kolay bir şekilde görülebilir.

Kapalı kıyafetlerin giyilmesi adeta onlardan kurtarabilir. Nitekim kapalı kıyafetler sayesinde vücuda tutunma ihtimalleri azalabilir.

Yukarıdaki yöntemler ile sivrisinek ve kenelerden kurtulmak mümkün olabilir. Ancak söz konusu yöntemler yüzde 100 olumlu sonuçlar vermeyebilir.

SİVRİSİNEK KOVAN KARIŞIM

Sivrisinek kovan doğal karışım tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit:

- 10 damla lavanta yağı

- 10 damla nane yağı

- 10 damla çay ağacı yağı

- 1 su bardağı su

Hazırlanışı ise şöyle:

1. Su bardağı suyu bir kaba koyun.

2. Lavanta yağı, nane yağı ve çay ağacı yağını suya ekleyin.

3. Karışımı iyice çalkalayın.

4. Hazırladığınız karışımı sprey şişesine doldurun.

5. Sprey şişenizi her kullanmadan önce iyice çalkalayın.

Sivrisinek kovan doğal karışım tarifi ile sivrisinekleri uzak tutmanın yanı sıra, aynı zamanda hoş bir koku da elde edebilirsiniz. Lavanta, nane ve çay ağacı yağı gibi doğal yağlar, sivrisineklerin sevmediği kokular arasındadır. Bu karışım sayesinde sivrisineklerin evinize girmesini engelleyebilirsiniz.

Kaynak: Aksam.com.tr - Derleme: gercekgundem.com