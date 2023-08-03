Dev lojistik firması iflas başvurusu yaptı. Son aldığı kredi de kurtarmaya yetmedi

Çok sayıda şirket peş peşe iflas ediyor. Dünya genelindeki iflasların arkasında küresel ekonomik kriz gösteriliyor.

Özellikle batı dünyasındaki iflaslar dikkat çekiyor.

TGRThaber'de yer alan bir haberde; ABD'nin önde gelen dev lojistik şirketi Yellow'un iflas ettiğine dair bir haber paylaşıldı.

ABD MERKEZLİ ŞİRKETLER PEŞ PEŞE İFLAS EDİYOR

Dünya genelindeki iflaslar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle ABD merkezli iflaslar gün geçtikte artıyor. Son olarak medya sektöründe hizmet veren 155 yıllık gazete iflas ettiğini açıklamıştı. FED faizlerinin de 25 baz puan yükseltilmesi ABD ekonomisinin zor günler geçirdiğini gözler önüne seriyor. Dolayısıyla yeni iflaslar da kaçınılmaz hale geliyor.

Reuters.com sitesinin paylaştığı habere göre; ABD merkezli dev lojistik şirketi Yellow resmen iflas başvurusunda bulundu.

LOJİSTİK FİRMASI İFLASIN EŞİĞİNDE



Wall Street Journal'ın Çarşamba günü bildirdiğine göre, ABD'li nakliye firması Yellow (YELL.O) iflas başvurusunda bulundu.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan raporda, şirketin bu hafta içinde iflas mahkemesinden koruma talebinde bulunabileceği, ancak henüz bir karar verilmediği belirtildi.

Sarı bir yetkili Çarşamba günü Reuters'e verdiği demeçte, "Daha önce belirtildiği gibi, şirket yöneticilerinin güvene dayalı sorumluluğuna uygun olarak şirket bir dizi beklenmedik durum için hazırlanmaya devam ediyor."

Pazar günü, ABD'nin en büyük üçüncü nakliye şirketi, işçi yardımları ve emeklilik tahakkuklarında borçlu olduğu 50 milyon dolardan fazlasını tazmin ettikten sonra Teamsters tarafından temsil edilen 22.000 işçinin grev tehdidini önledi .

Müşterileri arasında Walmart (WMT.N) ve Home Depot (HD.N) gibi büyük perakendeciler, üreticiler ve Uber Freight yer alıyor.

İFASLTAN TRUMP KURTARMIŞTI



Federal hükümetten 700 milyon dolarlık bir salgın dönemi kredisi alan kuşatılmış bir kamyon taşımacılığı şirketi, bu yaz sendikasıyla bir anlaşmazlığın ortasında iflas koruması başvurusunda bulunmak zorunda kalabilir; bu, Amerikalı vergi mükelleflerini başarısız bir şirkete saplanıp bırakabilecek bir gelişme.

2020'de Donald Trump liderliğindeki hükümet, şirketi% 30 hisse karşılığında 700 milyon dolarlık bir salgın yardım kredisi ile kurtardı.

Kaynak: Reuters.com Derleme: Tgrthaber.com.tr - Gercekgundem.com