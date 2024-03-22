Star TV'de ayrılık ; Yalı Çapkını dizisine bir başrol daha veda etti

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, kadrosunda yer alan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Binnur Kaya ve Çetin Tekindor gibi usta isimlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ancak dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Başrol oyuncularından biri kadroya veda etme kararı aldı.

Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisine usta oyuncu Binnur Kaya veda etti. Senaryo gereği diziye veda eden Binnur Kaya'nın tekrar geri dönüp dönmeyeceği bilinmiyor

Yalı Çapkını'nın hayranları ise bu ayrılığa üzülse de, dizinin heyecan dolu yeni bölümlerinin izleyicileri beklediğini ve kadronun güçlü isimlerle yeniden şekilleneceğini umut ediyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Yalı Çapkını dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı da belli oldu.

OGM Pictures’ın Star TV için çektiği “Yalı Çapkını” dizisinin yeni bir gelişme olmazsa 7 Haziran’da sezon finali yapması planlanıyor.

“Yalı Çapkını” dizisi ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in başrolünü paylaştığı dizinin yarın akşam ekrana gelecek bölümünde flaş bir ayrılık yaşanacak. Diziye 2. Sezonun başında Halis Ağa’nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak dahil olan Binnur Kaya ekibe veda edecek.

Diziye vedası çok konuşulacak olan Nükhet karakteri, senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için ayrılacak. Karakterin ileriki bölümlerde tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu… Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı dizide Halis Ağa‘nın Hattuç ile evleneceğini açıklaması büyük yankı uyandıracak.