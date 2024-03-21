81 ilde bankalardan yeni düzenleme! Emeklilere uyarı yapıldı

Bankacılık sektöründe emekliler için önemli bir değişiklik yaşanıyor. Daha önce 10 bin TL'nin altındaki işlemleri gişelerden yapabilen emekliler, artık bu işlemleri şubelerden gerçekleştiremeyecekler. Bankaların yeni düzenlemesiyle birlikte, 10 bin TL'nin altındaki işlemler için ATM'leri kullanmak zorunlu hale gelecek.

Bu değişiklikle birlikte emeklilerin banka işlemlerini gerçekleştirebilmek için ATM kullanmaları gerekecek. Bu durum, emeklilerin bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak. Ayrıca, bu düzenlemeyle birlikte bankaların şubelerindeki yoğunluğun azalması ve işlemlerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

OKUMA YAZMA BİLMEYEN EMEKLİLER ZORDA

Bu uygulama nedeniyle okuma yazma bilmeyen birçok emekli yakınlarından yardım istemek durumunda kalacak.

ATM'lerden işlem yapmak zorunda kalacak emeklilerin banka görevlilerinden yardım istemesi durumunda bankaların okuma yazma bilmeyen emeklilere yardım edeceği bildirildi.

NAKİT ÇEKİM LİMİTLERİ DE GÜNCELLENDİ

A haber'in aktardığı habere göre; Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini güncelledi. 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim ücretini 15 bin liraya kadar çıkardı. Böylece bankaların ATM'lerinden banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.