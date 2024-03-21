Erdoğan, emekli zam beklerken "promosyon" dedi: Kamu bankalarının emekli maaş promosyonları arttırıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli zam beklerken banka promosyonunu açıkladı.

Erdoğan, partisinin Kayseri mitinginde yaptığı açıklamada, emekli banka promosyonlarıyla ilgili, "Kamu bankalarımız bu yıl promosyonları alınan maaşı 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler" açıklamasını yaptı.

Banka promosyonlarıyla ilgili Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödemesine başlamıştık. Kamu bankalarımız bu yıl promosyonları alınan maaşı 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Her imkanı değerlendirerek, emeklilerimizin refahını yükseltme gayreti içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum.

MAAŞLARI 10 BİN TL

2024 yılında emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte miktar 10 bin TL çıktı.

Asgari ücretin oldukça altında maaş alan emekliler, maaşlarında iyileştirme bekliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem