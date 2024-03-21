Benzin ve motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor
Benzin ve motorine gelen zamların ardından otogaza da (LPG) yarından itibaren geçerli olmak üzere 45-50 kuruş zam bekleniyor.
Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam bekleniyor.
Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. Zam sonrası benzinin ve motorinin litresi 43 liranın üstüne çıktı.
Akaryakıt ürünlerine geçen hafta cuma günü de 1 liranın üzerinde zam gelmişti.
OTOGAZDA DA FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR
Yarından geçerli olmak üzere otogaz grubunda 45-50 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
İstanbul'da otogazın litresi 21,95 liradan satılıyor.