Benzin ve motorine büyük zam! Tabelalar değişti

Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansımaya devam ediyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruşluk zam yapıldı.