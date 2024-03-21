Benzin ve motorine büyük zam! Tabelalar değişti
Benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar, pompaya yansıdı.
Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansımaya devam ediyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruşluk zam yapıldı.
Son zammın ardından motorinin litre fiyatı 43 lirayı, benzinin litre fiyatı da 42 lirayı aştı.
Zamlı tarife pompaya yansıdı.
21 Mart güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.35 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.95 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.60 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.44 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.02TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.68 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.20 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.84 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL
İZMİR FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.40 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 44.04 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.90 TL