Benzin ve motorine büyük zam! Tabelalar değişti

Benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar, pompaya yansıdı.

Akaryakıt Zam Benzin Motorin Motorin fiyatları
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Benzin ve motorine büyük zam! Tabelalar değişti - Resim: 1

Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansımaya devam ediyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruşluk zam yapıldı.

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Benzin ve motorine büyük zam! Tabelalar değişti - Resim: 2

Son zammın ardından motorinin litre fiyatı 43 lirayı, benzinin litre fiyatı da 42 lirayı aştı.

Zamlı tarife pompaya yansıdı.

21 Mart güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

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Benzin ve motorine büyük zam! Tabelalar değişti - Resim: 3

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.35 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.95 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.60 TL

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Benzin ve motorine büyük zam! Tabelalar değişti - Resim: 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.44 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.02TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.68 TL

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Benzin ve motorine büyük zam! Tabelalar değişti - Resim: 5

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.20 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.84 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL

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Benzin ve motorine büyük zam! Tabelalar değişti - Resim: 6

İZMİR FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.40 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 44.04 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.90 TL

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