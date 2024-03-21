EPDK'den elektrik aboneliği kararı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibine ilişkin yeni karar aldı.

Karara göre; elektrik faturası desteği alan hak sahipleri, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyeceği bildirildi.

ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ NE KADAR?

Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681 TL ile 1634 TL arasında değişiyor.

USULSÜZ KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Düzenleme ile söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliğinin ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem