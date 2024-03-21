Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum

Bugün saat 14:00'da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı öncesi dolar 32,42 TL'den, euro ise 35,59 TL'den işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı bugün Fatih Karahan liderliğinde toplanacak, faiz kararı saat 14:00 civarında açıklanacak.

Faiz kararı öncesi serbest piyasada 32,4124 liradan alınan dolar, 32,4212 liradan satılıyor.

Euro ise 35,5717 liradan alınıp 35,5914 liradan satılıyor.

Doların dün 32,3890 TL'den satılırken euro 35,1330 TL'den alınıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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