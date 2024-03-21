Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtılıyor

Beylikdüzü Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında ilçedeki vatandaşları yalnız bırakmıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her yıl yıl olduğu gibi bu yıl da 65 yaş üstü, özel ihtiyaç sahibi ve evde yemeğini yapamayan vatandaşlara iftarlık sıcak yemek ulaştırılıyor.

Beylikdüzü Mutfak’ta günlük olarak hazırlanan yemeklerle birlikte, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri vatandaşların iftar sofralarına konuk oluyor. Sıcak yemek desteğinin yanı sıra vatandaşlara gıda kartı ve Ramazan kolisi desteği de sağlanıyor.

'BEYLİKDÜZÜ’NDE YAŞAYAN KOMŞULARIMIZIN EVLERİNE MİSAFİR OLUYORUZ'

Tüm çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gökşen Ayözen, şu bilgileri verdi:

“Sosyal inceleme komisyonu sonuçlarına göre belirlenen ailelere 30 gün boyunca sıcak yemek desteğinde bulunacağız. Çorbadan ana yemeğe, tatlıdan ramazan pidesine kadar ikramlarımızla Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımızın evlerine misafir olacağız. Yemeklerimiz her gün düzenli olarak Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanıyor. Sağlık kuralları çerçevesinde hazırladığımız yemekleri 65 yaş üstü, özel ihtiyaç sahibi ve yemeğini yapamayan komşularımıza günlük olarak ekiplerimiz tarafından ulaştırıyoruz.”

Kaynak: ANKA